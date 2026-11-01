Gran Premio de México 2026: Resultado de la carrera de F1 y cómo le fue a Checo Pérez en su regreso al Autódromo Hermanos Rodríguez

El Gran Premio de México tuvo dos protagonistas por razones muy distintas. Max Verstappen se llevó la victoria este domingo en el Autódromo Hermanos Rodríguez, mientras Kimi Antonelli terminó tercero y se convirtió, con apenas 20 años, en el campeón mundial más joven de la Fórmula 1. Para Sergio ‘Checo’ Pérez, el esperado regreso ante su afición terminó con un puesto 17 al volante de Cadillac.

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La carrera de 71 vueltas tuvo de todo: una pelea entre los Ferrari, una bandera roja por el accidente de Valtteri Bottas y un Safety Car que dejó abierta la disputa por la victoria hasta los últimos giros.

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¿Quién ganó el Gran Premio de México 2026 y cómo terminó la carrera?

Verstappen arrancó quinto y aprovechó una salida agitada para meterse en la pelea. Charles Leclerc recibió una sanción por salirse de la pista mientras disputaba posiciones con Lewis Hamilton, quien había conseguido la pole position el sábado.

El neerlandés resistió la presión de Hamilton en el cierre y cruzó la meta apenas 799 milésimas por delante del británico. Antonelli completó el podio, seguido por Leclerc y Lando Norris. George Russell fue sexto, Oscar Piastri séptimo y Franco Colapinto octavo; Liam Lawson y Pierre Gasly cerraron los diez primeros.

El tercer lugar le bastó a Antonelli para asegurar el campeonato con cuatro fechas todavía pendientes. Italia vuelve a tener un campeón de pilotos después de 73 años: el anterior había sido Alberto Ascari, en 1953.

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¿En qué lugar terminó Checo Pérez en su regreso al GP de México?

Checo partió desde el fondo de la parrilla y llegó a avanzar hasta el puesto 14, pero no pudo sostener esa posición. Una parada lenta en los pits y una penalización de cinco segundos por exceder el límite de velocidad en el carril de boxes complicaron todavía más su tarde.

Finalmente terminó 17, último entre los pilotos clasificados, mientras su compañero Bottas abandonó tras un fuerte accidente. Cadillac volvió a quedarse sin puntos, aunque Pérez pudo completar su carrera número 300 en Fórmula 1 ante las tribunas mexicanas.

El resultado estuvo lejos del festejo que soñaba la afición. Sin embargo, México despidió el fin de semana con una imagen histórica: Antonelli celebrando su primer título mundial en el podio del Hermanos Rodríguez.