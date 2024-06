EURO 2024: Resultados de hoy domingo 16 de junio

Este domingo 16 de junio del 2024, fue el tercer día de actividad de la Euro 2024 con partidos del Grupo C y del Grupo D. El primer partido en disputarse fue el de Polonia vs Países Bajos del grupo D. El segundo fue Eslovenia vs Dinamarca y el último del día Serbia vs Inglaterra, ambos partidos correspondientes al Grupo C.

Los máximos ganadores de la Eurocopa | ¿A que no sabías?

Te puede interesar: Christian Eriksen: De casi MORIR en la cancha a marcar el primer gol de Dinamarca en la EURO 2024

Así terminaron los partidos

El día terminó con dos victorias y nos regaló el primer empate en lo que va de la edición. En el primer partido, Países Bajos lograron llevarse tres puntos claves en un juego muy cerrado ante Polonia. El encuentro terminó 1-2 con goles de Adam Buksa al minuto 16, Cody Gakpo al minuto 29 y Wout Weghorts al minuto 83 cerró la remontada.

De esta forma, los neerlandeses se ubican en el primer lugar de la tabla con tres puntos a falta de que los dos equipos del Grupo D disputen su partido.

El segundo juego, fue entre Eslovenia vs Dinamarca y terminó empatado 1-1. Los anotadores fueron Christian Eriksen al minuto 17 del primer tiempo y el empate llegó al minuto 77 desde los pies de Erik Janza.

¡Primer empata en la #Euro2024 !🏟️



Dinamarca no pudo ante una combativa Eslovenia y ya tenemos la primera igualada en el certamen continental. ⚽️



Christian Eriksen puso arriba a los nórdicos, pero Erik Janza emparejó los cartones.#LaSensaciónDelVerano pic.twitter.com/ihUmzfB65H — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) June 16, 2024

En el último encuentro, Inglaterra se llevó la victoria ante Serbia en un partido que dominó de principio a fin y finalizó 1-0. El primer gol y único gol del encuentro llegó al minuto 13 y terminó en el fondo de las redes tras un potente cabezazo de Jude Bellingham.

¡De la mano de Judeeee! 😎



Inglaterra venció por la mínima diferencia a Serbia y es líder de su grupo tras la primera fecha.



El conjunto británico alza la mano para llevarse el título desde su debut ¿Los veremos en la final?🧐🏟️#Euro2024 #LaSensaciónDelVerano pic.twitter.com/R7V836wn0n — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) June 16, 2024

Con su victoria, la selección inglesa se coloca en el primer lugar de la tabla con tres puntos conseguidos, en segundo y tercero se encuentran Eslovenia y Dinamarca con un punto y Serbia en último con diferencia de menos un gol.

Resumen: México 2-3 Brasil | Partido Amistoso

Te puede interesar: ¡OTRA VEZ! El inventor del “CU CU Pumas” propone nueva porra para el Apertura 2024