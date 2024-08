Resultados de este lunes 5 de agosto en la Leagues Cup 2024

Este lunes 5 de agosto del 2024, continuó la actividad de la tercera jornada de la Fase de Grupo de la Leagues Cup 2024. Los partidos que se disputaron fueron: FC Cincinnati vs New York City FC, Houston Dynamo vs Real Salt Lake, León vs Colorado Rapids y Toluca vs Sporting FC.

En algunos casos, el partido fue para definir qué equipo avanzaba en el primer lugar del grupo. Mientras que en otros era un partido clave para competir por el pase a la siguiente ronda.

Resultados del día

El primer partido en definirse fue el de FC Cincinnati vs New York City FC. El encuentro terminó 4-2 a favor de Cincinnati luego de que ambos equipos ya estaban clasificados a la siguiente fase. Los anotadores fueron: Santiago Rodríguez, Jovan Mijatovic, Pavel Bucha, Yamil Asad, Yuya Kubo y Sergio Santos.

El segundo juego en definirse fue el de Houston Dynamo vs Real Salt Lake, encuentro que terminó 3-0 con goles de Hector Herrera, Micael y autogol de Justen Glad. De esta forma avanzó al Atlas de su grupo.

El tercer partido fue el de Toluca vs Sporting FC, partido que definió al primer lugar del grupo. Los diablos lograron imponerse 2-1 con goles de Jesús Angulo, Stephen Afrifa y Maximiliano Araújo.

¡Mitad y mitad!🙃 Atlas y Toluca si pasaron de ronda en la Leagues Cup, los Diablos de líderes y el Rojinegro como segundo del grupo. Por otro lado, Querétaro y León se quedaron fuera del certamen internacional ¿El verdadero nivel de la Liga MX?🇲🇽🆚🇺🇸 #LeaguesCup pic.twitter.com/YVwGvHzeVU — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) August 6, 2024

Por último, León terminó quedando eliminado al caer en penales ante Colorado Rapids. El partido terminó 1-1 en los 90 minutos y desde los once pasos terminaron 4-3.

