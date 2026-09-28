Autenticando...
  • Cerrar Sesión
logo deportes horizontal
LIGA MX SITIO
QUIERO VER
Fútbol

Resultados de la Jornada 10 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX

La Jornada 10 del Apertura 2026 tuvo resultados sorpresivos como la victoria de Querétaro sobre Chivas

Liga BBVA MX Apertura 2026 Cruz Azul vs Toluca
Alexis Vega (L) of Toluca fights for the ball with Willer Ditta (R) of Cruz Azul during the 10th round match between Cruz Azul vs (and) Toluca as part of the Liga BBVA MX Varonil, Torneo Apertura 2026 at Banorte (Azteca) Stadium, on September 26, 2026 in Mexico City, Mexico.|Osvaldo Aguilar/Osvaldo Aguilar

Escrito por: Francisco Fernández

Terminó la Jornada 10 del torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX con resultados sorpresivos en este fin de semana que marcó el último de actividad antes de la pausa que tendrá la máxima categoría del futbol mexicano ante el parón por Fecha FIFA.

Te puede interesar: ESTRELLA de Selección Nacional hace DEVASTADORA confesión tras disputar el Mundial 2026: “He perdido mi paz y tranquilidad; preferiría mi vida de antes”

Tigres vs Puebla | Resumen y Goles | Highlights | J10 | Apertura 2026 | Liga MX

Los resultados de la Jornada 10 del Apertura 2026

La Jornada 10 del Apertura 2026 comenzó con mucho goles y resultados sorpresivos como la victoria del Atlante por goleada de 4-2 sobre los Rayados del Monterrey que significó el primer triunfo para los Potros de Hierro en calidad de local en lo que va del campeonato.

Las sorpresas continuaron para el sábado con la victoria del Querétaro sobre las Chivas por 2-0 en calidad de visitante que catapultó a los Gallos Blancos hasta la cuarta posición de la tabla, mientras que el Cruz Azul y el Toluca empataron a tres goles en un dramático partido.

Las sorpresas continuaron este domingo con el triunfo del Atlético de San Luis por 3-2 ante los Pumas en la cancha del Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria.

Los resultados de la jornada

  • Atlante 4-2 Rayados
  • Tijuana 2-3 Atlas
  • Cruz Azul 3-3 Toluca
  • Chivas 0-2 Querétaro
  • Santos Laguna 1-0 Pachuca
  • Tigres 1-0 Puebla
  • Pumas 2-3 Atlético de San Luis
  • León 2-1 Bravos de Juárez
  • Necaxa 2-4 América

Te puede interesar: Lance Dalleck, especialista en ejercicio: pararte en un pie no basta para entrenar el equilibrio después de los 60

PRÓXIMOS DEPORTES EN VIVO 🔴

DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
28 SEP
RITUAL EL RESUMEN IMAGEN

Ritual NFL| Ritual El Resumen

3:55 p. m.
28 SEP
HDP HIJOS DE LA PASIÓN.jpeg

HDP| Hijos de la Pasión

4:55 p. m.
28 SEP
LA MESA PROTAGONISTA FECHA 24 AGOSTO .jpeg

La Mesa Protagonista

8:55 p. m.
28 SEP
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
28 SEP
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
29 SEP
deportv EXPRESS.jpg

Dxtv Express

4:50 p. m.
29 SEP
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
29 SEP
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
30 SEP
A RASPAR LA LONA.jpg

A Raspar la Lona

4:55 p. m.
30 SEP
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
30 SEP
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
1 OCT
RITUAL NFL PODCAST.jpg

Ritual NFL| Ritual El Podcast

4:50 p. m.
1 OCT
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
1 OCT
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
2 OCT