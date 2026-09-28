Resultados de la Jornada 10 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX

Terminó la Jornada 10 del torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX con resultados sorpresivos en este fin de semana que marcó el último de actividad antes de la pausa que tendrá la máxima categoría del futbol mexicano ante el parón por Fecha FIFA.

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Los resultados de la Jornada 10 del Apertura 2026

La Jornada 10 del Apertura 2026 comenzó con mucho goles y resultados sorpresivos como la victoria del Atlante por goleada de 4-2 sobre los Rayados del Monterrey que significó el primer triunfo para los Potros de Hierro en calidad de local en lo que va del campeonato.

Las sorpresas continuaron para el sábado con la victoria del Querétaro sobre las Chivas por 2-0 en calidad de visitante que catapultó a los Gallos Blancos hasta la cuarta posición de la tabla, mientras que el Cruz Azul y el Toluca empataron a tres goles en un dramático partido.

Las sorpresas continuaron este domingo con el triunfo del Atlético de San Luis por 3-2 ante los Pumas en la cancha del Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria.

Los resultados de la jornada

Atlante 4-2 Rayados

Tijuana 2-3 Atlas

Cruz Azul 3-3 Toluca

Chivas 0-2 Querétaro

Santos Laguna 1-0 Pachuca

Tigres 1-0 Puebla

Pumas 2-3 Atlético de San Luis

León 2-1 Bravos de Juárez

Necaxa 2-4 América



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