ÚLTIMA HORA: Resultados de los partidos de HOY martes 21 de julio del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX

Este martes 21 de julio del 2026, se disputaron dos partidos de la Jornada 2 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX ya que dos equipos disputan el campeón de campeones el sábado 25 de julio.

Los resultados de HOY martes 21 de julio Jornada 2 Apertura 2026

La segunda fecha dejó dos victorias, un total de 6 goles anotados y algunas sorpresas. El primer partido del día fue el Cruz Azul vs Puebla que terminó con la segunda remontada de la Máquina en el torneo al ganar 2-1 a Puebla en la Jornada 2.

El encuentro inició con Puebla abriendo el marcador al minuto 28 con una gran definición de Monárrez. Al minuto 44, Luka Romero logró el empate con un centro preciso de Jeremy que terminó rematando totalmente solo y para el segundo tiempo, la Máquina dominó el encuentro y con Ebere encontró el gol de la victoria al minuto 82 con una gran jugada colectiva de todos que definió con un punterazo que pasó por debajo de las piernas del portero.

Cruz Azul se lleva los TRES PUNTOS 🚂 Con goles de Luka Romero y Christian Ebere, La Máquina REMONTÓ a Puebla en la jornada 2 del Apertura 2026 😱 Dos partidos y DOS TRIUNFOS para los dirigidos por Joel Huiqui. pic.twitter.com/gQHHs8cSfX — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) July 22, 2026

El segundo encuentro del día fue el Toluca vs Pumas que terminó con la victoria del equipo universitario 2-1. Los diablos sufrieron una doble ley del ex en el juego ante Pumas que logró darle la vuelta al marcador al conseguir dos goles de exjugadores del chorizopower.

El primer gol fue de Jorge Díaz que llego al minuto 14 del primer tiempo, un centro que logró rematar para abrir el marcador. Al minuto 57 del segundo tiempo, Victor Arteaga fue el encargado del primer tanto felino al terminar cruzando su disparo dentro del área. El mediocampista salió de los diablos y llegó a universidad para este Apertura 2026, consiguiendo así la ley del ex.

¡Goool de Pumas! Arteaga saca un potente disparo de zurda para empatar el marcador#MásAcciónMásDiversión #TolucaPumas@calientesports te presenta los mejores momentos mientras apuestas y ganas https://t.co/fusGVkWLpG pic.twitter.com/wLUbRqDpp2 — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) July 22, 2026

El segundo gol de Pumas también fue ley del ex pues al minuto 63, Sebastián Córdova consiguió marcar con un gran remate de cabeza tras un centro de Lopez.