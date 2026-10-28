¿Primer fracaso de Almada? Los resultados que le quitarían al América el liderato del Apertura 2026

Las Águilas del América han tenido una de las mejores temporada regulares de los últimos años de la mano de Guillermo Almada, entrenador charrúa que llegó a sustituir a André Jardine y que actualmente mantiene a los de Coapa como el mejor cuadro, al menos en puntos, del país.

Colectivamente, al América no le alcanza

A pesar de ello, a unas jornadas para el término del torneo regular el América no tiene garantizado el liderato del Apertura 2026 ante el acecho de equipos como Cruz Azul, Chivas y Toluca. Por tal motivo, vale conocer los resultados que alejarían a los azulcremas de este primer lugar.

¿Qué resultados harían que América pierda el liderato del Apertura 2026?

En estos momentos el América lidera el Apertura 2026 de la Liga BBVA MX con 27 unidades, una más que Cruz Azul y Chivas. Esta ventaja podría ascender a 4 puntos si es que el cuadro azulcrema logra el triunfo en el duelo pendiente que tiene contra Xolos, a disputarse este mismo día.

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Si esto ocurre, América tendría que ganar únicamente dos de los tres partidos que tiene en este cierre del torneo para asegurar el liderato. Sin embargo, si tropieza en más de una ocasión entonces las cosas se le podrían complicar, y más considerando los rivales a los que enfrentará.

En otras palabras, si América llega a pinchar en algunos de los compromisos que tiene, y sobre todo si no obtiene el triunfo ante los Xolos, entonces la situación podría complicarse para un cuadro azulcrema que tiene como primer objetivo terminar el torneo regular como líder.

¿Cuántos juegos le restan al América y a qué rivales enfrentará?

Después de enfrentarse a los Xolos de Tijuana en el Estadio Banorte, América volverá al Coloso de Santa Úrsula para medirse a los Diablos Rojos del Toluca. Posteriormente, el cuadro azulcrema cerrará su participación en el torneo regular midiéndose a Pumas y Tigres.