Los resultados y sorpresas en la Jornada 6 de la eliminatoria UEFA para el Mundial de México 2026

Se celebró una jornada de eliminatorias en la UEFA rumbo al Mundial de México del 2026, en el que destacó entre el resto la paliza de 11-1 de Noruega sobre Moldavia, además de la goleada de Inglaterra en contra de Serbia.Los boletos para la Copa del Mundo están en el aire y las selecciones luchan para poder ir a al Mundial que organizan México, Canadá y Estados Unidos. Por la UEFA se reparten 12 boletos, que pertenecen a los 12 ganadores de cada Grupo considerando que existen 12 grupos.

Cuatro boletos más están a reserva de un repechaje con lo que la UEFA puede meter hasta 16 selecciones a la Copa del Mundo, por lo que la lucha es intensa como en las demás confederaciones del mundo.

Estos fueron los resultados de los partidos de UEFA de HOY 9 de septiembre

10:00 AM — Armenia vs República de Irlanda Empate 1-1

10:00 AM — Azerbaiyán vs Ucrania Ucrania ganó 2-0

12:45 PM — Noruega vs Moldavia Noruega ganó 11-1 Erling Haaland anotó 5 goles

12:45 PM — Chipre vs Rumanía Rumanía ganó 2-0

12:45 PM — Francia vs Islandia Francia ganó 4-1

12:45 PM — Hungría vs Portugal Portugal ganó 3-2 Cristiano Ronaldo marcó el gol de la victoria

12:45 PM — Serbia vs Inglaterra Inglaterra ganó 5-0

12:45 PM — Albania vs Letonia Empate 0-0

12:45 PM — Bosnia y Herzegovina vs Austria Austria ganó 1-0

Noruega y Haaland, destruyen a Moldavia

Con seis goles en el primer tiempo y cinco más en el complemento, Noruega derrotó a Moldavia este martes 9 de septiembre por marcador de 11-1.

Herling Haaland anotó cinco goles en el partido y fue pieza clave para esta gran victoria y sorpresa de la fecha FIFA de eliminatoria mundialista.

Portugal se encamina al Mundial

Con una nueva victoria de Portugal sobre una agradable selección de Hungría, Cristiano Ronaldo anotó el de la victoria por la vía del penal.

Esa victoria acerca a la escuadra portuguesa al Mundial en el Grupo F, donde están Armenia e Irlanda.