Resumen Chivas vs Atlas, Apertura 2023, Liga MX
Resumen: Chivas 4-1 Atlas | Jornada 12, Apertura 2023 Regístrate y ve gratis aquí

También te puedes autenticar con

Al ingresar reconoces estar de acuerdo con el Aviso de Privacidad

Resumen: Chivas 4-1 Atlas | Jornada 12, Apertura 2023

Con goles de ‘Nene’ Beltrán, Ricardo Marín y ‘Piojo’ Alvarado, Chivas venció a Atlas en el Estadio Akron en la jornada 12 del torneo Apertura 2023 de la Liga BBVA MX

Por: Azteca Deportes

Tags relacionados
Chivas Atlas