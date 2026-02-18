logo deportes horizontal
Resumen de la Jornada 6 | CL 2026 | Liga MX

Revive lo mejor de la Jornada 6 del Clausura 2026 de la Liga MX, con todos los goles, las mejores jugadas y los momentos más importantes del fútbol mexicano. En este resumen encontrarás resultados, actuaciones destacadas y cómo queda la tabla general tras una fecha llena de emociones.

Liga MX

Por: Azteca Deportes

