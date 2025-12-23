Checo Pérez y los pilotos más veteranos que estarán en la temporada 2026 de la F1

La temporada 2026 de la Fórmula 1 promete ser una de las más intensas y reñidas que ha habido en los últimos años no solo por el cambio de formato que los monoplazas tendrán, sino también por el regreso de experimentados pilotos como Checo Pérez y el propio Valtteri Bottas.

VIDEO | Antonio Pérez, padre de Checo Pérez, analiza el momento de su hijo en Fórmula Uno

Se trata, entonces, de una temporada en donde la Fórmula 1 experimentará con pilotos por demás veteranos que tendrán que demostrar que su experiencia sigue siendo un punto de partida ante jóvenes estrellas que buscarán comerse la temporada 2026 desde el principio y hasta el final.

Checo Pérez y los pilotos más veteranos de la temporada 2026 de la Fórmula 1

Serán seis los pilotos mayores de 30 años los que formarán parte de la temporada 2026 de la Fórmula 1, destacando lo que ocurre precisamente con Checo Pérez. El nacido en Jalisco cuenta con 35 años de edad y es, ahora mismo, el quinto más veterano rumbo a una campaña más dentro del automovilismo profesional.

Te puede interesar: Fan vende aire del último combate de John Cena en WWE

Te puede interesar: Checo Pérez recibe excelente noticia en Cadillac rumbo al 2026

El primer lugar es para Fernando Alonso, una leyenda de la Fórmula 1 que sumará 20 temporadas en el máximo circuito y que, con 44 años, ostenta siete campeonatos. En el segundo lugar se ubica Lewis Hamilton, uno de los mejores en la historia de este deporte que cumplirá 41 primaveras en enero próximo.

El Top 3 de la clasificación es para Nico Hulkenberg y sus 38 años de edad, mientras que en el cuarto lugar se encuentra Valtteri Bottas, compañero de Checo Pérez en Cadillac, con 36 años. Finalmente, el sexto lugar es para el español Carlos Sainz, quien celebrará su cumpleaños número 32 en septiembre del siguiente año.

¿Cuándo será la primera carrera de Checo Pérez en Cadillac?

El calendario de la Fórmula 1 establece que la primera carrera de la temporada 2026 se llevará a cabo en Australia. Se trata del Gran Premio de Melbourne , el cual está programado para el fin de semana del 6 al 8 de marzo en donde tanto Checo Pérez como Valtteri Bottas debutarán oficialmente con Cadillac.