¿Se va a retirar? ‘Chicharito’ habla sobre su presente con Chivas

Javier Hernández no atraviesa un buen momento en Chivas. El delantero mexicano ha vuelto a ser baja del Club Deportivo Guadalajara tras el juego de la Fecha 8 del Torneo Apertura 2024 y tras su regreso a la Liga BBVA MX proveniente de Los Angeles Galaxy, el atacante de 36 años de edad no ha podido dar el rendimiento esperado por los aficionados, pues registra un solo gol en 17 partidos jugados desde su regreso al ‘Rebaño Sagrado’.

Con 15 partidos en la Liga BBVA MX y dos en la Liga de Campeones de Concacaf, no es ningún secreto que ‘Chicharito’ ha quedado a deber y él mismo lo ha aceptado en una transmisión en vivo.

“Que sí, que en el presente futbolístico no se está dando individualmente, pero grupalmente estamos creciendo muchísimo todo el equipo. Llegamos a una semifinal. Llevo una semifinal en mi primer torneo y no andaba al cien. Pero bueno, las cosas individualmente van a mejorar futbolísticamente, estoy seguro. Eres el villano de una historia mal contada. La voy a adoptar. O sea, si tú la dijiste o la agarraste de demás, no importa. Soy el villano en una historia mal contada”, dijo ‘Chicharito’ en un stream mediante la plataforma de Kick.

Resumen Tigres vs León | Jornada 10 del Apertura 2024

¿Se va a retirar? Chicharito habla de su presente

A pesar del mal momento que vive Javier Hernández, del delantero asegura que aún no es el final de su carrera, asegurando que una mala etapa no arruina su trayectoria.

“Estoy completamente seguro. No es el fin de mi carrera ni el fin de la historia, pero imaginémonos aquí, imaginémonos. No cosas chingonas, imaginémonos al revés. Imagínate que no hago ya ningún gol más que Chivas y me retiro en un año, que no va a pasar. Pero imagínate, eso no va a quitar nada de la carrera que tengo. Nada, lo cambia el pasado”, agregó Javier Hernández.

De momento y luego de la Jornada 10 del Torneo Apertura 2024, Chivas se ubica en el octavo lugar de la tabla general con 15 puntos, resultado de cuatro victorias, tres empates y tres juegos perdidos. Para la Fecha 11, el equipo dirigido por Fernando Gago recibe al Atlas en la cancha del Estadio Akron para disputar una edición más del Clásico Tapatío.

Te puede interesar: América cae en el Ranking de Concacaf tras perder ante Pumas