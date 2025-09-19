¿Bye, ‘Pollo’ Briseño? El EMOTIVO mensaje en redes sociales del defensa del Toluca

La carrera de Antonio Briseño ha dado varios giros a lo largo de los años. Desde su debut con el Atlas, así como su paso por equipos como los Bravos de Juárez, una aventura por Europa con el Feirense de Portugal, su regreso a la Liga BBVA MX para jugar con Chivas y su presente con Toluca.

El mensaje del ‘Pollo’ Briseño

Este jueves 18 de septiembre, el defensor mexicano de 31 años de edad lanzó un enigmático mensaje en sus redes sociales, mismo en el que expresa su sentir por darlo todo en la cancha.

“Hay un momento después de un partido ganado y bien jugado, que para mí es de los más puros y felices que puede experimentar un ser humano. Es una mezcla de satisfacción profunda, de tranquilidad absoluta, de seguridad interior. Un estado donde desaparecen todas las preocupaciones, donde se callan las voces de la ansiedad, y lo único que queda es la certeza de que lo diste todo y lo hiciste bien.

“Es una sensación hermosa, extrañamente íntima, que a veces ni siquiera se puede compartir. Es felicidad pura, desnuda, sin filtros. Por algo para mí el fútbol es una adicción. Y me aterra pensar que algún día llegará la hora en que se acabe. Por eso lo disfruto cada día...”, se lee en parte del texto escrito por el zaguero del cuadro Escarlata.

Desde hace tiempo quería compartir esto con ustedes.

Es algo que siento cada vez que juego un partido y lo dejo todo en la cancha.

Tal vez tú también lo hayas sentido, aunque en otro lugar, en otro escenario…

Porque cuando uno ama lo que hace, ese momento de plenitud es único.…

En las filas de Toluca, Antonio Briseño ha disputado nueve partidos, mismos en los que ha marcado un gol en cerca de 500 minutos de actividad con los ‘Diablos Rojos’.

Durante el Apertura 2025 de la Liga BBVA MX, el ‘Pollo’ tiene marca de dos partidos jugados bajo el mando de Antionio Mohamed. Tras la Jornada 8, Toluca se ubica en el cuarto puesto de la tabla general con 16 puntos. Para la Fecha 9, los ‘Diablos Rojos’ visitan a Chivas en el Estadio Akron, compromiso a jugarse el sábado 20 de septiembre a las 19:07 horas, tiempo de la CDMX.

