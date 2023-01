Los retos que tiene Novak Djokovic por delante en 2023

Novak Djokovic ha conquistado la gloria otra vez en Australia. Sin embargo, el tenista serbio puede extra motivarse pensando otro récord que podría alcanzar antes de retirarse del deporte blanco. Novak ya cuenta con 93 títulos en su carrera, uno más que Rafa Nadal y va en camino al récord en poder del estadounidense Jimmy Connors que se retiró con 109.

REUTERS

Tras coronarse por décima vez en Australia, Nole se refirió a la marca de los 22 Grand Slams.

“Siento gran orgullo y satisfacción en estos momentos. Cuando he ido a mi box he colapsado emocionalmente, especialmente cuando he abrazado a mi madre y mi hermano. No me estaba permitiendo distraerme con cosas fuera de pista. La lesión y otras cosas que ocurrieron fuera de pista que podrían molestar mi concentración y mi juego. Ha requerido una enorme energía mental para mantenerme presente y concentrado”, dijo el tenista serbio.

Te puede interesar: Novak Djokovic gana su título 22 de Grand Slam en Australia

Por otra parte, expresó su sentir sobre igualar a Nadal en trofeos de Grand Slam.

“Por supuesto que estoy motivado para ganar tantos Grand Slams como sea posible. En esta fase de mi carrera, estos trofeos son los factores de máxima motivación por los que compito. No me gusta compararme con los demás, pero es un privilegio ser parte de la discusión por ser el mejor de la historia. Es muy halagador que haya gente que me vea así. Sé que doy tanto esfuerzo y energía en intentar ganar Grand Slams como todos”, comentó Novak.

Te puede interesar: Es la victoria más grande de mi carrera: Novak Djokovic

Son muchos los tenistas que han felicitado a Novak Djokovic por su título en el Abierto de Australia 2023. A estos mensajes se ha sumado Roger Federer, el suizo dejó un breve texto donde reconoce el mérito de lo conseguido por Nole. “Increíble esfuerzo de nuevo. Muchas felicidades”, comentó Federer en una historia que acompañó con la publicación de la ATP sobre el nuevo triunfo del serbio en Melbourne.