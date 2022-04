Fecha y horario del Juego de Estrellas de la Liga BBVA MX y MLS

La Major League Soccer (MLS) anunció hoy que el Juego de Estrellas 2022, que tendrá como rival nuevamente al equipo integrado con las máximas figuras de la Liga BBVA MX , el próximo miércoles 10 de agosto en el espectacular Allianz Field del estado de Minnesota.

Revancha para la Liga BBVA MX

El partido será una revancha para el equipo de las figuras que militan en nuestro futbol, pues el primer gran duelo, celebrado en Los Ángeles, la MLS derrotó en tiros penales al representativo de la Liga BBVA MX, tras un empate 1-1 en tiempo regular.

Calendario del Juego de Estrellas

El Juego de las Estrellas es parte de la innovadora asociación entre la MLS y la Liga BBVA MX, que también incluye eventos importantes en el calendario del futbol, como la Leagues Cup y Campeones Cup; se compromete a brindar oportunidades competitivas continuas para fortalecer ambas ligas.

Las palabras de los presidentes de la Liga mexicana y estadounidense

El presidente ejecutivo de la Liga BBVA MX, Mikel Arriola, acerca del anuncio comentó: “Para la Liga MX fue una gran experiencia disputar por primera vez el All Star Game el año anterior, los jugadores se entregaron al máximo para representar a nuestra liga y la afición disfrutó de un partido inédito, donde los seguidores de cada uno de los 18 equipos se unieron para apoyar al selectivo de la Liga MX.

“Para nosotros, volver a vivir la experiencia en este 2022 nos emociona y nos llena de orgullo, pero nos compromete a prepararnos de la mejor manera y con nuestros mejores jugadores para buscar la victoria y, por supuesto, la revancha ante la MLS”, finalizó el presidente Arriola.

Por su parte Don Garber, Comisionado de la MLS, expresó: “El encuentro del año pasado entre los astros de la MLS y la Liga MX fue el MLS All Star Game más competitivo en la historia del evento, y nos complace renovar la rivalidad entre las dos ligas este verano.

“Nuestra asociación con la Liga MX ha sacado lo mejor de ambas ligas dentro y fuera del campo, y no tengo duda de que la intensidad será aún mayor para la revancha en Minnesota. Más allá del juego, el All Star Week celebrará nuestro deporte con una serie de iniciativas culturales y comunitarias para los apasionados aficionados del fútbol de la región. Desde el primer día hasta el MLS All Star Game presentado por Target, será una semana inolvidable en Minnesota”, dijo el Comisionado Garber.

Encuentro internacional

El juego de las Estrellas de la MLS forma parte fundamental de la agenda internacional de la Liga BBVA MX, la cual tendrá cinco meses de gran actividad con eventos como: la Final de la Liga de Campeones de Concacaf 2022, Campeón de Campeones, Leagues Cup Showcase y Campeones Cup.

¿Cómo conseguir las entradas?

Los boletos para el MLS All Star Game saldrán a la venta el 28 de abril, sin embargo, los aficionados pueden inscribirse para oportunidades de preventa visitando MLSsoccer.com/All-Star

MLS All Star Skills Challenge

El MLS All-Star Skills Challenge volverá a poner cara a cara a las estrellas de la MLS y la LIGA MX en el reto anual de habilidades el martes 9 de agosto en el Allianz Field.

Brindando a los aficionados una visión competitiva y única de la rivalidad. Diez jugadores de cada equipo compiten en esta prueba de habilidad. El evento incluirá cinco desafíos diferentes auténticamente arraigadas en el deporte: Desafío de disparos; Desafío de Toques; Desafío de Centros y Voleas; Desafío de Pases; y Desafío de Travesaño.