Sebastián Córdova no se guardaría el festejo contra América

Sebastián Córdova negó ser grillero, pero no se guardaría el festejo en caso de anotar con Tigres ante el América, club donde se formó el mediocampista mexicano.

Sus sensaciones de enfrentar al América

El mediocampista mexicano habló en conferencia de prensa sobre su reencuentro con las Águilas y aunque aceptó que es bonito recordar su tiempo con los azulcremas, rechazó que sea algo más que eso y que su objetivo es solo el de sumar minutos bajo el mando de Miguel Herrera.

Primera encuentro ante las Águilas

Córdova surgió de las fuerzas básicas del América y aunque pasó tiempo en Oaxaca y Necaxa, la mayor parte de su carrera la vivió con las Águilas. En el club azulcrema acumuló 16 goles y ocho asistencias en 99 partidos. Será la primera ocasión en que el seleccionado mexicano se enfrente al club que le ayudó a desarrollarse como futbolista.

“No soy de festejar goles, si festejo es uno normal como siempre los hago, no sería por echarle festejo al América, por ahora estoy acá, si festejo es por la emoción del partido, no tengo nada grillero. Es bonito, es recordar, volver a vivir momentos que tuve en América. Será un gran partido, ojalá me toque jugar y si me hacía falta, sí, vengo trabajando diario, doy mi granito de arena y si el DT me quiere utilizar o no, trabajamos al máximo”, declaró el medallista olímpico en conferencia de prensa.

Su deseo con la Selección Mexicana

Asimismo, el futbolista de 24 años no ocultó su deseo de ser uno de los elegidos para la Copa del Mundo de Qatar 2022. Sin embargo, tiene claro que necesita tener más actividad con Tigres para ser considerado por Gerardo “Tata” Martino y defender los colores de la Selección Mexicana en la competencia más importante a nivel de selecciones.

El mediocampista apenas ha disputado 409 minutos en 12 partidos en el actual Clausura 2022, con una línea estadística de un gol y dos asistencias.

“La competencia interna es alta, todos se dan cuenta para ver cómo inician, cuando estás como titular y en América es lo mismo, hay grandes jugadores, la exigencia se la pone cada quien. Si quieres, tienes que superarte y mi sueño es el mundial, lo tengo muy contemplado, necesito y tengo que jugar y estoy en eso”, agregó Córdova.

Tigres vs América

El partido entre Tigres y América se disputará este sábado 23 de abril a las 19:00 horas en el Volcán.