Revelan la camiseta que vestiría Carlos Vela la siguiente temporada

“No veo un escenario el próximo año donde Carlos Vela no esté con nosotros”, indicó llie Sánchez, jugador del equipo angelino LAFC, cuando se alistan para la final de la Conferencia Oeste de la MLS de este sábado ante el Dynamo.

Ahora mismo la atención está en esta etapa definitoria, pero también en lo que ocurra con el mexicano que es un talismán para el conjunto, y que en el seno del equipo están seguros de que el 10, seguirá en esta escuadra.

El español llie Sánchez no tiene dudas: “Yo, con la mano en el corazón, te digo que confío en que se quede. No veo un escenario el próximo año donde Carlos no esté con nosotros”, dijo el ibérico.

Sánchez habla sobre la importancia de Vela para el LAFC como institución

“Es nuestro líder. Al final, lo que te aporta con balón no te lo da nadie y sin balón representa muchísimo, tanto para los jugadores como para los técnicos. Y ya no te digo para la afición: es un ídolo para ellos. Es el emblema de este equipo desde que se creó y también para el fútbol de esta ciudad”.

llie Sánchez, prefiere que se quede Vela antes que él

Es tanta la necesidad de Vela con el equipo de Los Angeles, que pidió arreglar el tema del ex del Arsenal, Real Sociedad, Osasuna, West Bromwich y Celta de Vigo.

“Me preocupa más que Carlos esté aquí a que yo esté (risas) porque el cariño y el amor que yo siento por el LAFC en estos dos años es difícil igualarlo. Estoy muy bien aquí, me siento muy valorado, pero si lo mejor es que no esté prefiero que el club tome una decisión a no forzar cosas que no convengan”, sostuvo el jugador de 33 años.

Finalmente subrayó que el LAFC está listo para cosas importantes, para ser un protagonista y de inicio, para derrotar al Dynamo.