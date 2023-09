Reventa anuncia boletos para el Clásico Nacional de América vs Chivas

A pesar de que los boletos para el Clásico Nacional ente América y Chivas aún no salen a la venta, la reventa comienza a hacer de las suyas de cara al juego correspondiente a la Jornada 8 del Torneo Apertura 2023.

Mediante el sitio de la boletera oficial que ofrece las entradas para el compromiso en la cancha del Estadio Azteca, se encuentra publicado el evento con la fecha de inicio de venta a los socios del Club América y la venta general, no obstante, no se han hecho públicos los costos para acudir al Clásico Nacional que se va a disputar el 16 de septiembre tras la Fecha FIFA que ha puesto en pausa la actividad de la Liga BBVA MX.

La venta de entradas para el juego de América vs Chivas inicia el 12 de septiembre en la llamada ‘Venta Azulcrema’, no obstante, en caso de no ser abonado del equipo vas a poder adquirir las entradas a partir del 13 de septiembre a las 13:00 horas, tiempo de la CDMX.

Costo de boletos en reventa para América vs Chivas

Aunque los boletos no se encuentran disponibles en el sitio oficial de la boletera que organiza la venta de entradas, hay sitios web que ya ofrecen tickets para el Clásico Nacional en la cancha del Estadio Azteca.

Desconociendo los precios oficiales para el público en general, los sitios de reventa ponen a la disponibilidad boletos desde los $3,900 pesos hasta arriba de los $7,000 pesos mexicanos dependiendo la sección seleccionada en el inmueble.

De cara al juego de la Fecha 8 del Apertura 2023 entre América y Chivas, el equipo de Coapa encara el compromiso en el sexto lugar de la tabla general con 11 puntos. Por su parte, el ‘Rebaño Sagrado’ ocupa el cuarto puesto de la competencia.

