Alan David “Rey” Picasso quiere a Fulton o Inoue en su próximo combate

El aún invicto Alan David el “Rey” Picasso llegó a su victoria 25 como profesional tras vencer en el sexto round al sudafricano Sabelo Ngebinyana, el capitalino sumó su quinto triunfo por la vía del nocaut y quiere buscar la pelea por el campeonato mundial Supergallo.

“Creo que depende un poquito de ellos (promotores) cuáles son los siguientes planes, vamos a platicar si viene otra pelea acá en la Ciudad de México o en el extranjero, también depende de esta pelea que viene el 25 de Julio (Inoue vs Fulton) y podría estar la sorpresa de irnos a Japón para pelear contra Naoya Inoue”, aseguró el “Rey” Picasso.

Picasso quiere demostrar que es el mejor de México en las 122 libras

Además de buscar la pelea por el título mundial, Picasso no se olvida de Luis “Pantera” Nery y volvió a lanzar el reto para el tijuanense para demostrar quién es el mejor mexicano en la división de los Supergallo.

“La verdad es que estoy 100% listo en peso Supergallo, creo que ya en varias ocasiones he repetido que me encantaría pelear con el “Pantera” Nery, para demostrarle al mundo quien es el campeón mundial primero hay que demostrar quien es el campeón de México, ver quién es el mejor y creo que esa pelea se tiene que dar tarde o temprano, así que pase lo que pase este 25 de Julio a mí me encantaría enfrentar al “Pantera” Nery y lo vuelvo a reiterar, yo estoy listo para ganarle, no digo que Nery sea malo, simplemente no es mejor que yo”, mencionó el capitalino.

Mauricio Sulaimán le pide paciencia a Picasso

Por su parte el Presidente del Consejo Mundial de Boxeo, Mauricio Sulaimán, le pidió paciencia al joven boxeador, pero eso sí le augura un futuro prometedor a “Picasso”.

“Picasso es una gran promesa del boxeo mexicano, necesita tener paciencia, tener un poco de tranquilidad y ver que se den los tiempos y que los ciclos se cumplan para cuando él llegue a disputar el campeonato mundial, para que él llegue en perfecta oportunidad de ganar el campeonato y quedarse por mucho tiempo”, mencionó Mauricio Sulaimán.

