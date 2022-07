Rey Vargas, seguro de poder arrebatarle su cetro a Magsayo

El boxeador Rey Vargas muestra serenidad y confianza para encarar la oportunidad de hacerse del cetro pluma del Consejo Mundial de Boxeo, que busca conseguir en el pleito ante el filipino Mark Magsayo, actual monarca de la división.

La pelea será en el Alamodome de San Antonio, escenario en el que Vargas espera, “arrancarle la cabeza”.

El jueves se celebró una acalorada rueda de prensa: Magsayo vs Vargas

Para el duelo se efectuó la tradicional rueda de prensa, en la que Magsayo recalcó que Vargas está por debajo del nivel de otros rivales que ha encarado.

Además reiteró que prevén a un pugilista mexicano que escape del combate cuerpo a cuerpo, invitándolo de ese modo a tener un pleito de choque.

“Espero que Rey Vargas no corra tanto en la pelea, así le podemos regalar una gran contienda a la gente.

“Vargas no me preocupa. Ya he vencido a los mejores de la categoría, así que mi confianza está por las nubes de cara a esta pelea.

“Freddie Roach me ha ayudado a afilar bastantes frentes para así estar listos para lo que sea. Si Vargas quiere fajarse como dijo, estaré listo para terminar esta pelea con un nocaut.

“Les garantizo una gran noche para mí. Estaremos listos para demostrar quién es el mejor de la división. Vargas nunca se ha enfrentado a alguien como yo, y verán lo que eso significa este sábado por la noche”.

ESTHER LIN

En lo que respecta a Rey Vargas, indicó su intención de callar a Magsayo y brindar una gran pelea el sábado en San Antonio

“Si quiere intercambiar golpes, bienvenido sea. Creo que el hecho de que Magsayo haya reforzado su equipo con gente de Filipinas es un elogio para mí. Significa que me toma en serio, y yo lo veo como una ventaja. Significa que está preocupado.

“Yo demostré mi capacidad tras un parón extenso en noviembre del año pasado, y la cantidad de tiempo entre peleas tampoco me afectará esta vez.

“Estaba listo para pelear directamente contra Gary Russell Jr., pero ahora le doy la oportunidad a Magsayo. Él dice que yo nunca me he enfrentado a alguien como él, pero en realidad él nunca se ha enfrentado a alguien como yo.

“Magsayo quizás anhele fajarse tanto porque es lo único que sabe hacer. No maneja ciertas distancias, y eso me permitirá dominar para obtener el cinturón”, sentenció el Rey Vargas.

