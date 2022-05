Ricardo Cadena habla de la molestia física de Alexis Vega

Llegó la primera derrota para Ricardo Cadena como técnico interino de Chivas y fue en el momento menos oportuno. Los rojiblancos cayeron 1-2 ante Atlas en la ida de los Cuartos de Final del Clausura 2022 y ahora deberán ir al Estadio Jalisco a ganar por dos goles para remontar.

“Para mí la serie está abierta completamente. La sensación que me deja el equipo es que tiene hambre, vergüenza y que va a ir a buscar la remontada en el estadio Jalisco. No regalaron en ningún momento el partido aún estando con un marcador pesado de 2-0, y esa parte me deja con la confianza y a ellos mismos de saber que podemos darle la vuelta en el Jalisco” dijo Cadena en conferencia de prensa tras la derrota.

Ricardo Cadena confía en tener a Alexis Vega para la vuelta

Alexis Vega salió de cambio al minuto 70 tras presentar una molestia en el lado derecho de la cadera. El estratega de Chivas sabe de la importancia que tiene el 10 para conseguir la remontada.

“Trae un golpe, vamos a procurar ver cómo se encuentra para la vuelta; confío y creo que va a estar al 100%, es un tipo que nos va a ayudar a darle la vuelta al marcador” expresó el técnico interino.

Ricardo Cadena Director Tecnico de Guadalajara durante el partido Necaxa vs Guadalajara, correspondiente a la jornada 17 del Torneo Clausura Grita Mexico C22 de la Liga BBVA MX, en el Estadio Victoria, el 29 de Abril de 2022.

La resolución de la serie será el domingo en el Jalisco en punto de las 6 de la tarde. La última vez que Atlas perdió por dos goles en su cancha fue el 28 de octubre del año pasado ante los Xolos de Tijuana.

En el presente torneo perdieron dos partidos como locales, ante Pachuca y Mazatlán, pero solo fueron por un gol de diferencia, hecho que no le serviría a Guadalajara pues necesitan ganar por dos para avanzar de ronda.

