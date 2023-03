Ricardo Ferretti: “Cruz Azul todavía está en un 60%"

El Cruz Azul tuvo un cambio drástico en las últimas jornadas del Clausura 2023 de la Liga BBVA MX, al pasar de ser uno de los sotaneros del futbol mexicano sin ningún triunfo a conseguir cuatro victorias en las últimas cinco fechas y gran parte de ese cambio ha sido Ricardo Ferretti.

Desde la llegada del “Tuca” Ferretti la Máquina ha mostrado un distinto rostro en el terreno de juego, pero a pesar de que ya escalaron hasta la novena posición con un partido pendiente en contra de Gallos, el estratega brasileño considera que el rendimiento de su nuevo equipo es bajo en comparación a lo que pueden demostrar.

“Un porcentaje es difícil, de repente te acercas y de repente te alejas, contra pumas en niveles bueno, pero después vamos contra Mazatlán y el nivel es malo, yo creo que si pudiera darte un porcentaje, yo creo que estaríamos por la capacidad del grupo y por lo que nosotros tenemos que trabajar para lograr, yo creo que estaríamos en un 60%, pero confío que con base al trabajo y concentración, podemos ir aumentando paulatinamente a través de los partidos que vayamos teniendo, pero cada semana dependiendo del resultado tú te acercas o te alejas”, mencionó Ferretti al ser cuestionado sobre el rendimiento que está dando el Cruz Azul en relación al potencial que tiene el plantel.

Para Ferretti, todos ganan o todos pierden

El estratega más laureado en la historia del futbol mexicano con siete títulos Ricardo Ferretti hizo énfasis a los medios de comunicación presentes que durante su gestión en el banquillo del Cruz Azul no hablara de manera individual, ya que para el “Bigotón” todo el plantel obtiene el mismo resultado.

“A mí no me gusta individualizar porque esto es un equipo, nadie gana y nadie pierde, tácticas con mis jugadores es solamente entre ellos y yo, no puedo estar ventilando este tipo de cosas, me van a disculpar y espero que sea la última vez, porque luego empezamos a individualizar y pareciera que él es el qué encarga de ganar o perder, Charlie hizo sobre la cancha lo que nosotros entrenamos”, comentó el estratega celeste en relación a su mediocampista.

