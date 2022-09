Ricardo Pepi compara el nivel de la MLS con las ligas top de Europa

El futbolista México-americano, Ricardo Pepi, ha lanzado unas declaraciones que han dado mucho de qué hablar, pues el futbolista considera que el nivel de la Selección de Estados Unidos y la MLS, se equipara al de los equipos de Europa.

El futbol de Norteamérica ha crecido a pasos agigantados en los últimos años, sin embargo lo que ha generado controversia es si su selección y clubes podrían equipararse a los europeos, pues cuando se han enfrentado no les ha ido del todo bien.

Ricardo Pepi compara nivel de Estados Unidos con Europa

En declaraciones dadas a ‘Fox Sports’, Ricardo Pepi fue cuestionado sobre el nivel del futbol de su país, donde en primera instancia comentó que en su país el estilo de juego es muy parecido al de Europa, en distintos niveles, por lo que podrían competir en dicho lugar.

“Creo que Estados Unidos juega un futbol muy idéntico al de Europa. Jugamos mucho con la pelota, nos gusta tocar, combinar, meter goles y creo que tenemos un buen sistema con jugadores muy jóvenes que tienen mucho talento”, dijo Pepi.

Aunado con esto, comentó que el futbol que se tiene dentro de la MLS es muy similar al de algunas ligas europeas, por lo que competir con ellos no sería una locura, destacando las virtudes de competencias como la Bundesliga o la Eredivisie.

“La verdad no hay mucha diferencia entre la MLS y lo que es Europa. Creo que la Bundesliga es una liga muy física; la liga holandesa es un sueño para un delantero, una liga donde se ataca mucho, no se defiende tanto y lo he notado en los últimos partidos; muy atractiva para cualquier delantero”, mencionó.

La Selección de Estados Unidos, que estará en Qatar 2022, compone el Grupo B junto Inglaterra, Irán y Gales, sector que es complicado pero que cuenta con dos equipos europeos poderosos, por lo que veremos si las palabras de Ricardo Pepi tienen efecto en el certamen.