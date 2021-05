Aaron Rodgers revela por qué quiere salir de Green Bay

La relación entre personajes de los medios de comunicación y los atletas profesionales es algo tan viejo como los pretextos, en todos los deportes, en todas las ligas y a todos niveles. Se suelen ver más a menudo que incluso algunos miembros familiares, por ello es que a veces se logra una relación de excesiva confianza entre ellos. Tal vínculo permite que cuando algún atleta tiene algo importante que decir, normalmente confía en sus “periodistas de confianza” para hacerlo público, como en el caso de Aaron Rodgers.

El quarterback de Green Bay es gran amigo de Kenny Mayne, un presentador deportivo que anoche tuvo su última aparición en uno de los programas deportivos más populares de los Estados Unidos y en el cual estuvo como invitado especial el aún pasador de los Empacadores de Green Bay, siendo esta la primera aparición en medios de A-Rod desde que se filtrara hace casi un mes que no quería seguir jugando en Green Bay. Y aunque las fuentes de esos reportes son sumamente confiables, siempre ayuda escucharlo por parte del mismo protagonista.

La razón del rompimiento

En la temporada 2019, los Packers cayeron en la Final de Conferencia ante San Francisco y en vez de que la directiva de los Packers, encabezada por el General Manager, Brian Gutekunst, eligiera un receptor para potenciar la ofensiva dirigida por Rodgers en el Draft, escogieron a su posible sucesor, un quarterback, Jordan Love. A partir de entonces empezaron a surgir narrativas que Rodgers había cortado comunicación con el equipo durante toda la temporada baja y que no atendía cuando lo llamaban por teléfono. Rodgers volvió, jugó la temporada, ganó el MVP y nuevamente se volvió a quedar corto del Super Bowl, al caer ante Tampa Bay.



A pesar del gran éxito que resultó la temporada 2020, Rodgers en ningún momento salió a calmar los rumores sobre su relación rota con la directiva de los Packers. Y todo se fue al traste cuando el mes pasado se filtró que no tenía intención alguna de volver a jugar un partido con el equipo de Green Bay. Poco a poco se fueron conociendo detalles siendo el más poderoso que no era de su agrado la dirección ni las decisiones que había tomado Brian Gutekunst. Ayer Rodgers confirmó todo.

Aunque originalmente dijo que solo estaba en el programa para despedir y hacer un homenaje a su amigo Kenny Mayne, este último le dijo que a nadie le interesaba eso y en vez de ello, querían saber la razón de su descontento con los Packers a lo que Rodgers contestó sin titubeos.

“Sobre mi situación, nunca ha sido sobre una selección del Draft, o que eligieron a Jordan Love. Yo amo a Jordan, es un gran chico. Es muy cómodo y fácil trabajar con él. Amo a los coaches que tenemos, amo a mis compañeros y por supuesto a la afición de Green Bay. Han sido 16 años increíbles. Se trata de la filosofía y que quizá a veces se olvida que la gente es la que hace que esto funcione. Se trata del carácter, se trata de la cultura laboral, se trata de hacer las cosas de la forma correcta”.

El gran ausente

No hay que ser un gran genio para saber a quién se dejó fuera de la lista. Rodgers elogió a su “competencia” su quarterback compañero, nombró a sus otros colegas, nombró a su Coach y su cuerpo de asistentes, nombró a la afición y ahí se paró. Luego culpó la filosofía y la cultura de trabajo como las razones por las que quiere salir de ahí.

Los General Managers en la NFL son conocidos por ser los que dictaminan “la cultura de trabajo” bajo la que se conducirá cualquier franquicia. Sin nombrarlo, Aaron Rodgers dejó claro, ahora de propia voz, que Brian Gutekunst es la razón por la que no quiere volver a jugar con los Packers. Gutekunst en el pasado ha dicho que no van a traspasar a Rodgers y que él no va a ser quien pase a la historia del equipo por haber traspasado a una leyenda.

Rodgers parece determinado a no volver, Gutekunst decidido a no traspasarlo.