Los cinco equipos mejor posicionados para firmar a Julio Jones

“Estoy fuera de ahí, hombre” fue la respuesta de Julio Jones a Shannon Sharpe en una llamada telefónica cuando éste le preguntó si regresaría a Atlanta. Ah, y por cierto, la llamada la hicieron mientras Sharpe estaba en vivo en su programa de televisión. Con esto quedó claro que los rumores de hace unas semanas, sobre una posible salida de Julio, no eran simplemente rumores, sino que tenían pies y cabeza. Y junto con esta confirmación, también sabemos ahora cómo fue el orden de las cosas para llegar a este punto de separación entre los Falcons y el futuro miembro del Salón de la Fama.

Top 10 Jugadores NFL | Julio Jones

El precio a pagar por Julio Jones

De acuerdo con Ian Rapoport (NFL Network), Julio pidió ser traspasado al equipo hace un par de meses, desde entonces, los altos mandos del equipo empezaron a escuchar ofertas por el receptor que ha superado las 1300 yardas por recepción en 6 de las últimas 7 temporadas. En su ideal, los Falcons empezarían a escuchar ofertas que empezaran con al menos una selección de primera ronda, pero al parecer esa oferta nunca estuvo ahí, y ahora que Jones ha dicho públicamente que quiere salir, va a ser más complicado encontrar una compensación para los Falcons, sin embargo naturalmente el equipo buscará la oferta que se acerque más a sus pretensiones iniciales.

Te puede interesar: Los Dallas Cowboys se vuelven a ilusionar con Dak Prescott

El precio de Julio Jones

En lo que respecta al contrato del jugador, el equipo que se haga con Julio, debe tener al menos 15.3 millones de dólares disponibles en su nómina, pues ese el contrato que Jones tiene para la temporada 2021.

Por tanto, encontrar un equipo que cumpla ambos parámetros, una oferta atractiva para Falcons y espacio suficiente en su nómina, no será precisamente fácil pues hay que recordar que en esta etapa del año, los equipos ya tienen sus planteles y finanzas redondeadas y no tenían presupuestado adquirir a un jugador de tan alta calidad. Finalmente y no menos importante, hay que tener en cuenta la voluntad de Julio (32 años), que quiere ir a un equipo que le ofrezca la mejor posibilidad de ganar un Super Bowl.

Falta de concentración en la NFL

Te puede interesar: Aaron Rodgers no se presentó a los entrenamientos de los Packers

Los equipos en los que podrán caer Julio Jones

Si en una lista de los 32 equipos de la liga, aplicamos los tres filtros anteriores, las opciones reales de equipos que pueden adquirir a Julio Jones no son muchas, estos son los cinco con mejores oportunidades desde mi punto de vista:

1. Patriots de Nueva Inglaterra

El fin de semana surgieron reportes que Julio quiere jugar con Cam Newton desde que eran rivales de división. Pats tiene el dinero y por muy agresiva que haya sido su campaña de refuerzos, ver enfrente a Nelson Agholor y Kendrick Bourne como tus principales amenazas externas no espanta a nadie.

2. Cleveland Browns

Esta es una opción que no he visto en reportes, pero hace sentido porque tienen el dinero, ya demostraron que no están tan lejos de competir por Super Bowl y porque la temporada anterior se quedaron muy cortos de talento cuando Odell se lesionó. Después de esta temporada, cortar a Odell o Jarvis Landry no les costaría casi nada.

3. Washington Football Team

El año pasado llegaron a playoffs por su fantástica defensiva y un juego de quarterback sumamente conservador, para 2021 fueron por un estilo completamente diferente. Ryan Fitzpatrick no tiene miedo de arriesgar y su estilo podría combinar muy bien con Julio Jones que tendría un gran complemento en Terry McLaurin.

4. Jacksonville Jaguars

El equipo con más dinero disponible naturalmente siempre es un candidato, tienen selecciones de Draft disponibles y tienen la presión de rodear a su quarterback novato (Trevor Lawrence) con toda la ayuda posible.

5. Tennesee Titans

Es quizá el equipo quizá más interesado en Julio pero también al que más trabajo le costaría. En este momento tienen disponibles solamente 3.5 millones de dólares, pero la nómina siempre se puede maniobrar. AJ Brown y Derrick Henry ya han hecho campaña para que llegue y en un equipo tan físico el estilo de Julio solo los llevaría un escalón más arriba.