Sigue la novela en Green Bay y su aun quarterback Aaron Rodgers

Sigue la incertidumbre alrededor del futuro inmediato del quarterback Aaron Rodgers y si permanecerá en los empacadores de Green Bay por lo que la organización desea agregar a un jugador más en esa posición para sumarse a Jordan Love y a Aaron Rodgers (si es que continuará en el equipo).

El gerente general de los Green Bay Packers, Brian Gutekunst confirmó que la organización tenía ese plan a lo largo del Draft 2021 pero que ahora es un hecho que necesita agregar uno o dos jugadores más en la posición de quarterback y es por esa razón que no descartan echar mano de jugadores experimentados.

Además de Brian Gutekunst el presidente de los empacadores, Mark Murphy, se ha manifestado con respecto a la posibilidad de la salida o el eventual cambio del jugador más valioso de la temporada pasada, Aaron Rodgers; el equipo está comprometido con el jugador y su permanencia dentro de la organización.

La posibilidad de Aaron Rodgers de salir del equipo

La búsqueda de hacer mayor la cantidad de jugadores en la posición de quarterback hace que cobre más fuerza la posibilidad de que Aaron Rodgers no continúe en el equipo. En un podcast la ex estrella del equipo Brett Favre (que era el titular sobre Rodgers) dejaba en claro las cosas: “Rodgers no regresará después de los años tan complicados en el equipo y que siente que se le ha menospreciado continuamente al no escuchar su opinión con respecto a las necesidades del equipo”.

Así que solo el tiempo dirá cuál será el desenlace del conflicto interno entre Aaron Rodgers y los empacadores de Green Bay, pero lo que también es claro que el equipo no dejará nada abierto a ninguna posibilidad de quedar desprotegidos en la posición y seguirán su búsqueda de otro quarterback.

