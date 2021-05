Aaron Rodgers no se presentó a los entrenamientos de los Packers

En la NFL hay diferentes tipos de entrenamientos: están los que son para novatos, para veteranos, los voluntarios para todos, los obligatorios, los mini campamentos y la pretemporada formal. Cada uno tiene su razón de ser y normalmente la mayoría de jugadores van a todos los que pueden porque sus situaciones no suelen ser seguras, caso contrario con las estrellas, los jugadores importantes de cada equipo se toman libertades como no ir a los entrenamientos voluntarios y es normal. Pero Aaron Rodgers no era de ese tipo de estrellas, regularmente asistía a las actividades voluntarias y por ello hoy resuena con fuerza que no se haya presentado.

Ninguna sorpresa por parte de Aaron Rodgers

Desde el pasado 29 de abril, Rodgers y su gente filtraron que no quería seguir jugando en Green Bay mientras Brian Gutekunst siguiera siendo el General Manager. Desde ese día se han alimentado rumores sobre cuál será el destino del quarterback de los Packers. Uno de ellos, podría ser el retiro, y parece que Rodgers lo ha considerado seriamente.

Por estas razones era obvio inferir que no se presentaría a las actividades organizadas por el equipo que iniciaron esta semana, sin embargo no deja de ser revelador que las intenciones de Rodgers esta vez son definitivas. Y es que años atrás Aaron ya había tenido episodios similares en los cuáles filtraba su descontento con sus superiores, pero siempre estaba presente para estos entrenamientos voluntarios, 2021 es diferente, pues el mariscal de campo ha hecho una declaración firme de no continuar en Green Bay y lo respalda cada que tiene oportunidad.

Una declaración muy costosa

Al no asistir a las actividades voluntarias, Rodgers se quedará sin la posibilidad de obtener un bono que ascendía al medio millón de dólares, una opción que Green Bay le dio a solamente 19 jugadores del equipo. Queda claro que en esta situación, perder dinero no es lo que más le preocupa a un Rodgers que ya ha sumado más de 240 millones de dólares a lo largo de sus 16 temporadas en la NFL, por lo mismo parece que medio millón más no lo hará parpadear.

El problema empezará a llegar conforme vayan acercándose nuevas fechas de entrenamientos y Rodgers sigue sin presentarse. Si no acude al minicampamento próximo de los Packers, no solo dejaría de ganar dinero, sino que empezaría a perderlo, pues de no presentarse sería acreedor a una multa de 100 mil dólares.

Algunos ex jugadores que compartieron vestidor con Aaron Rodgers, aseguran que es una situación que tiene solución, pero cuando en los daños colaterales empieza a aparecer el dinero se antoja más difícil que el próximo año veamos el mítico 12 de los Packers en acción.