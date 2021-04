Alfredo Gutiérrez: otro mexicano que quiere jugar en la NFL

Isaac Alarcón abrió un camino que no tiene barreras en esta nueva del futbol americano. El mexicano solo ha recibido buenas críticas por parte de sus compañeros, la prensa, y entrenadores que han podido ver su crecimiento. Ahora el reto será formar parte del roster final de los Dallas Cowboys.

Así, con ese ejemplo, Alfredo Gutiérrez quiere seguir sus pasos. Ambos egresados del Tecnológico de Monterrey, buscan el mismo sueño. Los dos son muy parecidos en su forma física, pero los une que son mexicanos que quieren trascender en la mejor liga de futbol americano del mundo.

“‘Aquí nadie se va a rajar’, eso nos los dejaron claro desde el principio. Y eso es lo que busca la NFL, personas que aguanten, que tenga fortaleza mental; lo atlético y tener las habilidades para poder jugar las vas agarrando aquí”, aseguró Gutiérrez, quien forma parte del International Player Pathway Program de la NFL.

Este programa busca aumentar el número de jugadores no estadounidenses y no canadienses en la liga. Así como lo hiciera Alarcón el año pasado.

Te puede interesar: Abraham Ancer es el mejor mexicano en The Masters

“Mi gordito de oro le digo (Isaac), el ha sido muy importante en mi proceso. Cuando pienso que esto puede ser imposible, él me tranquiliza, me dice que le eche ganar, que nunca pare. El me hace ver todas mis cualidades.

“Antes de la pandemia me dijo que yo podía llegar a este programa. A veces se me olvida mi tamaño y siempre está pendiente de mí y me hace creer en mí. Somos muy buenos amigos y ahora le debo una”, agregó Gutierrez.

¡Así fue el Pro Day de @AlfredoGtzMX! 🏈🇲🇽

Dale click al video revive las pruebas que hizo el mexicano como parte del International Player Pathway 👇👀#NFLMX — NFL México (@nflmx) April 6, 2021

Sobre sus aspiraciones para la próxima temporada, el mexicano no podría jugar, pero si formar parte de un equipo en caso de ser uno de los cuatro seleccionados. Pero su objetivo es claro. Ser campeón en la NFL.

“En tres meses espero estar en un equipo, porque me siento preparado. He mejorado bastante y me siento listo. En un año me veo jugando y dentro del roster de los 55 jugadores. Y en tres años me veo quedando campeón con un equipo ¿No estaría mal no?” finalizó entre risas.

Te puede interesar: Psycho Clown ya le respondió el reto a Andrade