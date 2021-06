Carl Nassib, jugador de los Raiders de Las Vegas, se vuelve viral.

Hay que seguir normalizando las diferencias entre los seres humanos y que a pesar de la orientación sexual, religión, creencias, idiosincrasia, latitud donde nació, todos son humanos. El deporte servirá en esta ocasión como un megáfono ya que por primera ocasión en la historia un jugador en activo dentro de la NFL habla abiertamente de su orientación sexual. El ala defensivo de los Raiders de Las Vegas, Carl Nassib utiliza sus redes sociales para colgar un mensaje para sus seguidores, la NFL y el resto de los deportes.

A lo largo de un minuto desde su casa en West Chester Pennsylvania se graba para hacer el anuncio a todos:

Que hay gente, quería tomarme un minuto para decirle que soy gay. Había querido hacerlo desde hace mucho tiempo pero hasta ahora finalmente me siento cómodo compartiéndolo con todos ustedes. Tengo la mejor vida, familia, amigos y trabajo que he podido pedir...Soy una persona muy reservada y quiero que sepan que no lo estoy haciendo por tener su atención sino por representación y por visibilidad que son muy importantes.

Espero un día que videos como estos no sean necesarios: Carl Nassib

Espero un día que videos como estos no sean necesarios y que el proceso de revelar todo no sean necesarios. Pero hasta ese momento haré lo mejor y mi parte para que haya una cultura compasiva y que entienda. Hasta ese momento haré lo mejor y comenzaré por donar 100 mil dólares al proyecto Trevor, una organización increíble, son la número uno en prevenir los suicidios en la comunidad LGBTQ



Están haciendo cosas increíbles y estoy feliz por ser parte de ella ayudar en cualquier cosa que pueda y estoy emocionado de ver que tiene el futuro. Es todo lo que tengo para ustedes, espero tengan un gran día.

Después del video el jugar seguía exponiendo que aprovechando que el mes de junio es el mes del orgullo de la comunidad LGBTQ (después del levantamiento de Stonewall en 1969 en Manhattan) era el momento perfecto para poder hablar de un tema que le costó más de 15 años poderlo decir y ni siquiera se imagino hacerlo frente a un dispositivo móvil. Son este tipo de personalidades, en el mundo del deporte o en cualquier otro ámbito que tengan acceso a un medio masivo de comunicación o a hacer que su mensaje llegue a la gente, que se magnifique con una sola intensión, crear una cultura que abrace las diferencias y sobre todo las respete.

Hoy es un día histórico para la NFL y para el deporte profesional en los Estados Unidos, sin duda un paso gigantesco el que se ha dado pero también hay mucho camino que recorrer.