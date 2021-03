Dak Prescott reveló quién ha sido su gran inspiración

En el mes de octubre la temporada de Dak Prescott terminó abrupta, violenta y tristemente cuando sufrió una fractura compuesta que lo llevó a someterse a una cirugía. “En ese momento, la primera operación, de lo que se trataba era de intentar repararlo de una vez y con la herida expuesta, eliminar el riesgo de una infección”, dijo el quarterback de Dallas Cowboys para después confirmar que en diciembre necesitó de otra cirugía.

“Era algo que se tenía que hacer, los doctores me dieron su valoración y lo que yo pensé es que si ya me estaba perdiendo tiempo de juego con mis compañeros, si ya estaba fuera por lesión, me convenía hacerlo de una vez, porque finalmente era algo que se tenía que llevar a cabo”.

Así fue que antes de finalizar el año, Dak terminó con dos cirugías de pierna, que aún así son 15 cirugías menos de las que tuvo Alex Smith hace dos años. Y precisamente Smith, el ex rival divisional de Dak Prescott fue en quien encontró inspiración el quarterback de Dallas.

“Honestamente cuando estás ahí y estás pensando en lo complicado que va a ser el proceso de recuperación te pasan mil cosas por la cabeza, pero al menos desde mi perspectiva lo que pensé fue ‘Es lo que te mandó Dios y Él te ayudará. Si alguien sabe mi historia sabe que he superado varias adversidades y esta es una de ellas que me motiva a salir adelante. Pero en realidad tengo que agradecer a Alex Smith. Pensaba en él, en lo que tuvo que superar y entonces entendí que estaba en una mejor posición y realmente tengo que agradecerle a él por ser una inspiración para mi”.

Dak Prescott ya tiene la tranquilidad que quizá le preocupó varias horas en el hospital, su futuro económico. Después de firmar con Dallas por 160 millones de dólares y 4 temporadas, ya podrá enfocarse de una forma más tranquila en su recuperación y, cómo él mismo dijo, el ejemplo lo tiene por parte de un Alex Smith que sufrió más de 17 operaciones, con el riesgo de haber perdido una pierna y a pesar de ello regresar a jugar a un nivel competitivo en la NFL.

Alex Smith fue el ganador del premio al regreso del año, el premio Comeback Player of the Year. Alex Smith fue la inspiración de un Dak Prescott que sin lugar a dudas será uno de los favoritos para ganar ese mismo premio en la temporada 2021.

Si Dak juega a un nivel medianamente parecido al que tenía en la temporada 2020 hasta antes de su lesión no hay duda que los aficionados y directivos de Dallas Cowboys tendrán la sensación que la renovación a largo plazo y por tantos millones fue una buena idea.

Al final, hay que recordar que el principal argumento por el cual Dallas lo ganó los juegos en los que contó con Dak fue por su paupérrima defensa, si logran mejorarla y darle más apoyo. No sería raro ver a Dak entre los nominados a otro de los premios individuales de la NFL en la temporada 2021.

