Drew Brees se retira después de 20 años de carrera en la NFL

Quien fuera menospreciado en sus inicios como profesional en la NFL y que a la postre se transofrmaría en uno de los quarterbacks más exitosos de todos los tiempos, un hombre cuya precisión en los pases y su capacidad para hacer mejores a los jugadores que lo rodeaban, ha anunciado su retiro. Drew Brees, hasta entonces mariscal de campo de los Saints de Nueva Orleans, no jugará más en la NFL.

La deicisión llega en un momento de declive en su nivel como quarterback, con todo y que su liderazgo alcanzó para colocar a Nueva Orleans como uno de los serios candidatos al Super Bowl en la reciente temporada, en la que se coronaron los Bucaneros de Tampa Bay.

Desde hace meses que era inevitable pensar que el retiro de Brees se acercaba, como cuando un suceso se convierte en inminente pero siempre con la esperanza de poder disfrutar de una leyenda por lo menos una temporada más. La duda sobre si volvería a vestir su uniforme en la campaña 2021 comenzó a hacerse presente con mayor fuerza en las portadas, desde que Nueva Orleans fue eliminado. Este domingo es una realidad.

El anuncio se da a través de la cuenta de Instagram del jugador. Brees publicó un video de unos cuantos segundos de duración, en donde sus hijos dan el anuncio, mientras el mito se expresa a través del texto adjunto.

“Después de 20 años como jugador en la NFL y 15 años como jugador de los Saints, es hora de que me retire del fútbol. Cada día, vertí mi corazón y mi alma en ser su mariscal de campo. Hasta el final, me agoté para dar todo lo que tenía a la organización de los Saints, a mi equipo y a la gran ciudad de Nueva Orleans. Compartimos algunos momentos increíbles juntos, muchos de los cuales están grabados en nuestros corazones y mentes y siempre serán parte de nosotros. Me has moldeado, fortalecido, inspirado y me has dado una vida de recuerdos. Mi objetivo durante los últimos 15 años fue esforzarme por darte todo lo que me habías dado y más. Solo me retiro del fútbol, no me retiro de Nueva Orleans. Esto no es un adiós, sino un nuevo comienzo. ¡Ahora comienza el trabajo de mi vida real!”, expresó el expasador.

Los logros en la carrera de Drew Brees

Brees, de 42 años, deja en su camino 13 viajes al Pro Bowl, dos galardones al Jugador Ofensivo del Año de la AP, un premio al Hombre del Año de Walter Payton en 2006, un récord de la NFL de 80,358 yardas en pases, 571 pases de touchdown y 67.7 por ciento de pases completos, números que comienzan la cuenta regresiva para su ingreso al Salón de la Fama de Canton, Ohio.