Dueño de los Raiders acusa a la NFL por el caso de Jon Gruden

Mark Davis, dueño de los Raiders de Las Vegas , manifestó su molestia con la NFL por el momento en el que dieron a conocer los polémicos correos electrónicos, que contenían señalamientos racistas y sexistas, y que condujeron a la renuncia de Jon Gruden como entrenador en jefe del equipo.

Davis asegura que la NFL tenía conocimiento del tema desde aproximadamente dos meses antes, y acusó que no se lo hicieron saber en su momento, lo que hubiera facilitado el proceso para todas las partes.



Es una cuestión de tiempo ", dijo Davis.” Esa es probablemente la decepción que tuve. Bueno, el hecho de que lo hayan sabido un par de meses antes y no nos lo hayan hecho saber. No nos informaron hasta, supongo que fue ese jueves (7 de octubre), y lo escuchamos inicialmente en The Wall Street Journal. Inicialmente fue un rumor, no nos daban el correo electrónico en ese momento, y The Wall Street Journal no lo haría. Hablamos con la liga más tarde esa tarde y para el viernes (8 de octubre), comenzaron a darnos toda la información, hablé con el Comisionado y esas cosas. Pero creo que si hubiéramos obtenido la información a principios del verano cuando se enteraron, habría sido mucho más fácil para todos los involucrados”, declaró tras una reunión con todos los dueños de la NFL.

Uno de los reporteros presentes en el evento le preguntó a Davis si consideraba que su equipo ha sido tratado de forma injusta.

“No, no voy a entrar en nada de eso”, dijo. “Somos Raiders. Estamos acostumbrados a esto. De eso se trata nuestra vida. Es decepcionante, todo con Jon, ya sabes. Es solo la vida”.

Mark Davis asegura que nunca ha visto de Gruden cometiendo actos inmorales

“Nunca he visto a Jon exhibir ninguna de esas cosas en la práctica con los Raiders”, dijo Davis. “Ya no es el entrenador de los Raiders. Es algo que tenía que hacerse. No representaba lo que representan los Raiders”.