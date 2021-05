El jugador de los Cowboys que usará el número de Tony Romo

El mes pasado, los dueños de la NFL aprobaron un cambio en el reglamento de la numeración de los jugadores que les permite usar números antes no elegibles para su posición. Desde entonces, varios han coqueteado con la idea de cambiar el número que actualmente usan por alguno que utilizaban en la Universidad u otro con el que estuvieron relacionados en el pasado. Algunos generaron más polémica que otros, pero quizá ninguno levante tanta ámpula como el cambio de Jaylon Smith, linebacker de los Cowboys de Dallas.

Elegido en el Draft 2016 por el equipo de Jerry Jones, a Smith le fue asignado el número 54 y desde su año de novato tuvo muy buenas actuaciones con el equipo hasta la temporada 2019 cuando su nivel comenzó a estancarse y luego en 2020 terminó por dar un bajón sumamente fuerte. Tan notable como para hacer enfadar a varios aficionados del equipo, algunos incluso pidiendo en redes sociales pedían que ya no fuera jugador de Cowboys para 2021.

El “heredero” de Romo

Ahora, con el cambio de regla, Jaylon Smith decidió retomar el dorsal con el cual brilló en la Universidad de Notre Dame e incluso llegó a ser considerado un talento de primera ronda hasta que se rompió el ligamento de la rodilla en su último partido.

En sus tres años con los “fighting irish”, Smith lució el número 9 y ganó prestigio nacional en los Estados Unidos, no recuerdo un mejor prospecto de linebacker superior a él en los últimos años además de Devin White, quizá por eso es que eligió volver a usar el número con el que tuvo tantos éxitos, pero en Dallas el 9 no es cualquier dígito.

Desde el 2003 hasta el 2016 que se retiró, ese fue el número de Tony Romo, y aunque a muchos les cueste creerlo, Romo sigue siendo uno de los consentidos por la afición de Cowboys porque FUE UN GRAN QUARTERBACK. Por esa misma razón, la solicitud de cambio de Jaylon no pasó desapercibida para los aficionados de Dallas.

En redes sociales se leían comentarios como “no lo merece”, “no es digno del 9 de Romo” o “no deberían darle ese número a un jugador que no estará en el equipo el próximo año”. Como en todo, hay algunos que lo tomaron con mejor filosofía esperando que el cambio de número ayude a Jaylon a regresar a su mejor nivel y hubo otros tantos a los que no les importó un pasto la decisión. Pero el mismo Jaylon sabía que no iba a ser cualquier cosa y por ello tomó sus precauciones.

Según reporta Todd Archer, Jaylon habló con Tony Romo antes de hacer el cambio y recibió el visto bueno por parte del ex quarterback, además que Smith también lo consultó con Jerry Jones, y el dueño de los Cowboys también le dio luz verde para hacer el cambio, uno que por cierto no fue nada barato.

El costo de cambiar de número

Cuando la liga anunció este cambio en el reglamento, dejó muy claro que los jugadores que ya estuvieran firmados en un equipo de NFL y quisieran cambiar de número, podrían hacerlo siempre y cuando pagaran lo correspondiente a todo el inventario de jerseys con esos números que existían en la tienda oficial de la liga. Por esa razón, varios jugadores desistieron de hacer el cambio, pero para Jaylon Smith al parecer no fue un problema.

Siempre según Todd Archer, el linebacker de los Cowboys pagó una cifra de seis dígitos para comprar el resto del inventario de los jerseys con el número 54 en la tienda oficial de la NFL. Pero tomando en cuenta que Smith firmó una jugosa renovación en 2019 que le ha permitido meter a su cuenta más de 24 millones de dólares, no debió ser algo tan problemático para él.

Si el cambio de número “mágicamente” lo ayuda a recuperar su nivel o termina por hacerlo caer de la gracia de la afición es una duda, lo único seguro es que la afición de Dallas, pondrá un poquito más de atención sobre él.