El quarterback titular en Chicago será Andy Dalton

Por si faltara polémica en la organización de los Osos de Chicago, el entrenador en jefe Matt Nagy, asegura que sin importar lo que ocurra en la pretemporada el jugador que estará en la posición titular de quarterback será Andy Dalton; al menos durante la primera semana de la temporada regular.

Te puede interesar: Buscan hacer negocio por el quarterback Deshaun Watson

Después de que contrataran en la agencia libre al ex quarterback de los Vaqueros de Dallas (y Bengalíes de Cincinatti) y parte de la negociación para que el pelirojo Dalton aceptara mudarse a Chicago era que necesitaba un equipo que pudiera garantizarle un puesto titular. Después de firmarlo vendría el Draft en su edición 2021 y aquí es cuando se desató la polémica después de que seleccionaran a Justin Fields.

Justin Fields es el quaerterback del futuro de los Osos

En el último año de Dalton con la organización de la estrella solitaria, a lo largo de once juegos lanzó 2,170 yardas, 14 anotaciones y 8 intercepciones. Sin ir mucho tiempo atrás, específicamente la temporada pasada una de las polémicas que envolvía a esta organización era el tema de quien ser el titular en la posición entre Mitch Trubisky y Nick Foles. Por esa razón y para evitar polémicas el entrenador en jefe Matt Nagy declaraba lo siguiente:

“Quiero decir, Andy es nuestro titular, nuevamente no puedo predecir nada. Sabes cómo funciona este deporte. Hay muchas cosas que pueden pasar de este momento a la semana uno pero Andy es nuestro titular y Justin está por detrás, como substituto y mantendremos este plan”

Te puede interesar: El receptor Juju Smith Schuster regresa a Steelers por lealtad

Sin duda el plan del equipo de Chicago no es depender de un jugador veterano en la posición sino cimentar su futuro con Justin Fields, pero con la certeza de que no tienen prisa de que asuma el rol principal sino todo lo contrario. Lo que se espera de este judador novato es que pueda asimilar todo el aprendizaje que le pueda ofrecer tanto Dalton como Foles para que dentro de no mucho tiempo puedan nombrarlo no solo el titular sino el futuro del equipo.