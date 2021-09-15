El Ritual Podcast: Reacciones de la Semana 1 de la NFL

La Semana 1 de la NFL llegó con la espectacularidad esperada, llena de sorpresas dentro del campo, y polémica fuera de él. El espectáculo deportivo no quedó a deber y hay mucho que analizar de cara a la segunda jornada de la temporada regular.

En este episodio de El Ritual Podcast: Reacciones de la Semana 1, hablamos sobre lo que ocurrió con varios de los equipos contendientes al Super Bowl, pero que decepcionaron en su debut de la campaña.



Debut complicado para los favoritos

El fin de semana de apertura de la temporada de la NFL siempre es un desafío para los favoritos.

Eso parecía extrapolado este año por la falta de apariciones en juegos de pretemporada para tantos habituales. Favoritos o contendientes proyectados como Buffalo, Tennessee, Indianápolis y Green Bay fueron mediocres o peores.

Sin embargo, contrariamente a eso, fueron las presentaciones de Winston, Taylor, Bridgewater y Darnold las que generaron sorpresas positivas.

Winston fue un mago al reemplazar al legendario Drew Brees, lanzando para cinco touchdowns, el máximo de su carrera. Taylor hizo quizás tanto como el hombre al que está reemplazando, Deshaun Watson, podría haber hecho con sus 291 yardas y dos touchdowns con los Texans.

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Darnold lanzó para anotar y corrió para uno para vencer a los Jets. Bridgewater completó 28 de 36 pases para 264 yardas y dos anotaciones, compartiendo el balón con nueve receptores, en una victoria ante los Giants.

Mientras que si hubo un gran perdedor en el debut de la primera semana de la NFL, este no fue otro que Meyer con los Jaguars, dada las credenciales con las que llegó a la liga.

Perdió la primera apertura de la temporada de su carrera como entrenador en jefe después de ingresar al juego después de haber ganado 17 aperturas consecutivas como entrenador universitario.

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Meyer admitió que lo hermoso del fútbol americano es que no puedes engañar a nadie en el campo y solo con trabajo duro se pueden cambiar las cosas y eso sería lo que hiciese el equipo.

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