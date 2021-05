Ganadores y perdedores del Draft 2021 de la NFL | El Ritual Podcast

Concluyó una de las etapas más emocionantes de la NFL. El momento en el que las franquicias eligen a los jugadores que formarán parte de los objetivos del presente y futuro, y en donde los gerentes generales dan fe de sus capacidades frente a toda la afición y miembros del equipo.



Sin embargo, como en todo, hay ganadores y perdedores. Equipos que se armaron hasta los dientes con elementos que aportarán a sus necesidades, y otros que, a pesar de tener buenos prospectos que podían sanar sus deficiencias, tomaron decisiones polémicas en donde únicamente el futuro podrá respaldarlos.

A pesar de que sin ver los resultados sobre el campo es prácticamente imposible definir de forma contundente si los equipos hicieron un buen draft, sí se puede proyectar qué tan bien cumplieron con los “agujeros” que debían cubrir para competir.

En El Ritual Podcast Ganadores y Perdedores del Draft 2021, analizamos a detalle a los coaches/gerentes generales que triunfaron en sus decisiones, por qué lo hicieron , así como los equipos que en primera instancia, parecer equivocarse.

Por mencionar algunos, los Delfines de Miami, los Browns de Cleveland y los Jets de Nueva York, realizaron un trabajo consistente, contrario a franquicias como los Raiders de Las Vegas, Santos de Nueva Orleans y los Texanos de Houston. Estos últimos no tenían mucho margen de maniobra, pues de entrada, su anterior entrenador y gerente general, Bill ‘O Brien, se había deshecho de las primeras dos selecciones de este Draft, y aunado a la incertidumbre sobre el futuro del quarterback Deshaun Watson, el equipo tuvo que utilizar su primera selección para tomar a un pasador, una posición que de no ser por ese escándalo, no tenían la necesidad de cubrir.

Finalmente, este Draft se convirtió en uno histórico al considerar ocho mariscales de campo elegidos en las primeras tres rondas, algo nunca antes visto. Por ello, analizamos con lupa qué tan buenas decisiones tomaron las franquicias que podrán estrenar pasador a partir de la próxima campaña.



