Los Houston Texans ya tienen suplente para Deshaun Watson

La novela entre Deshaun Watson y los Houston Texans no termina, este martes el equipo texano anunció que contrató a un nuevo quarterback, el veterano Tyrod Taylor. Entre dimes y diretes, la noticia acaparó la NFL, pues en caso de que Watson salga del equipo, ya tienen un suplente.

Taylor firmó por un año, con un contrato lleno de incentivos que puede llegar a valer hasta $12.5 millones de dólares, pero el salario base que se estima es de poco menos de la mitad.

El jugador de 31 años, está por jugar su décimo primera temporada en la liga, después de que fuera seleccionado por los Ravens en la sexta ronda del Draft de 2011. Para el 2015 llegó a los Buffalo Bills, tres años más tarde pasó a las filas de los Browns, y las dos últimas campañas firmó con los Chargers.

El año pasado fue titular en el primer partido de la temporada, en el que consiguió 208 yardas y completó 16 de 30 pases, para la segunda fecha de la campaña iba a iniciar, pero una lesión lo mermó para el resto de la campaña.

El lugar se lo sedió a Justin Herbert, después de que el médico del equipo le picara con una aguja el pulmón. Posteriormente el quaterback declaró que había sido un accidente y que no presentaría cargos contra el doctor.

La salida de Deshaun Watson

No es noticia de que el mariscal de campo de los Texans, Deshaun Watson, busca salir de la franquicia después de la pésima campaña que tuvieron en el 2020, no es nueva, pues terminaron con marca de 4-12; además de que mostró su descontento tras no ser invitado a tomar las decisiones para los nuevos integrantes de la organización como lo fueron el nuevo gerente general Nick Caserio y el nuevo entrenador en jefe David Culley.

Aunque hace unos días, Culley aseguró que hasta el momento Watson es el quarterback titular del equipo y que el jugador está comprometido con la franquicia para la próxima campaña; además de que la salida del jugador de 25 años parece complicada, pues tiene una cláusula que le impide ser intercambiado.

