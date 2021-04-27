La Previa del Draft 2021 de la NFL | El Ritual Podcast

Se acerca uno de los días más esperados no solo para los aficionados de la NFL, sino para todos las franquicias, dueños, sus entrenadores y gerentes generales. El Draft es el día en que se moldea una parte importante del futuro a corto y largo plazo de los equipos, y es por eso que hay muy poco margen de falla en la elección de las promesas que formarán parte del máximo nivel de competencia del futbol americano.



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En el Ritual Podcast, la Previa del Draft de la NFL 2021, tenemos el ‘Mock Draft’ más certero, y además analizamos las cualidades de los jugadores más dominantes del futbol colegial, sus posibilidades de triunfar en el máximo circuito, y el talento que los ha llevado a ser el objeto de deseo de todo equipo. Conducen Gabo Martínez, Lalo Ruiz, Pedro Domínguez y Pablo de Rubens.

Una gran generación de quarterbacks

A pesar de que hay cosas definidas, como la llegada de Trevor Lawrence a los Jaguares de Jacksonville con la primera selección global del Draft, hay otras que aún han generado muchas incógnitas, como el jugador que podría llegar a los 49ers de San Francisco con la tercera selección global. Analizamos qué le conviene a la franquicia dirigida por Kyle Shanahan, y las ventajas que tienen en reclutar a Mac Jones (el quarterback que parece perfilarse a este puesto), y quién es el pasador que más le puede convenir al entrenador en jefe.

El mayor talento disponible en el Draft

De acuerdo con la gran mayoría de los expertos, el ala cerrada de la Universidad de Florida, Kyle Pitts, es lo que podríamos llamar el “unicornio” de este Draft. Es decir, es el jugador que tiene cualidades únicas, comprobadas, y que de elegirlo, el equipo tiene prácticamente la seguridad de que funcionará y será determinante.

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Todo apunta a que los Atlanta Falcons tendrán la oportunidad de quedarse con el jugador. El equipo de Georgia tiene carencias defensivas, pero sería muy difícil que dejen escapar esta jugosa posibilidad.

Dónde escuchar el Podcast de El Ritual, La Previa del Draft 2021

En este artículo colocamos el link del podcast, que también está disponible de manera independiente en las plataformas de Spotify, Apple Podcast y Deezer.

