Equipos con un calendario fácil en la Temporada 2021 de NFL

Hay una medida dentro de la NFL para conocer la rudeza del calendario de la siguiente temporada y normalmente es un buen cáliz para poder predecir cómo le irá a una organización o el récord que podría llegar a tener.

Hay que recordar que solo es a partir de la temporada regular y no se considera la pretemporada, que este año será de tres juegos para después hacer historia en la liga con la campaña más larga en la historia, gracias a las 18 semanas que se disputarán.

El calendario se hace con base en el récord de la campaña anterior, y gracias a eso y las adiciones en el Draft 2021 de este años, los New England Patriots fueron una de las franquicias más beneficiadas para este año.

Los Pats comienzan con un duelo complicado ante los Miami Dolphins y después ante unos renovados New York Jets. Para la Semana 3 y 4 podrían a empezar a complicarse un poco más las cosas ya que van contra New Orleans Saints (pero ya no está Drew Brees) y después se miden ante su exquarterback Tom Brady y los Tampa Bay Buccaners.

La cosa se complica más a partir del mes de octubre donde tienen partidos fuera de Foxorough contra Chargers, Panteras, Bills, Colts. El calendario que les tocó tiene todo lo necesario para que la organización pueda estar de regreso en postemporada.

Los 49ers buscan regresar a la postemporada

El segundo equipo, a pesar de que arranca su temporada con dos partidos de visitante también tiene elementos para estar de vuelta en postemporada son, los San Francisco 49ers. Sus primeros dos partidos son contra los Detroit Lions y después ante los Philaphia Eagles, dos organizaciones que la temporada pasada sufrieron. Viendo los juegos a lo largo de la temporada la rudeza del calendario no es tan alta por lo que los adicionados podrán esperar un año favorable.

Tampa Bay Buccaneers tiene .465 de efectividad

Los Tampa Bay Buccaneers será el equipo con el que cerraré esta ocasión. Los campeones reinantes tendrán cinco partidos en horario estelar y dos semanas cortas de preparación entre partido y partido. Pero fuera de eso, sumando a los rivales a los que se enfrentarán, tienen .465 de efectividad por lo que su camino a la postemporada podría estar casi asegurado considerando que mantienen más de la mitad de la base que salió campeón en su estadio.