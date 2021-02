Figura de los Baltimore Ravens negociará con otro equipo de la NFL

Es momento de dar una vuelta por la NFL para poder conocer o tener un termómetro de cómo están las distintas organizaciones en esta temporada baja o previa a que arranque oficialmente en el calendario el inicio dentro de la liga del 2021.

Comenzamos con Baltimore Ravens después de ver al receptor abierto Dez Bryant entrenar lo que a lo largo de su carrera ha sido “su coco”: las rutas. A través de sus redes sociales el jugador reveló que está preparándose para el arranque de la siguiente temporada pero el final de su mensaje es lo que más me llama la atención.

Baltimore ha hecho público que no seguirán con la relación contractual después de otorgarle una nueva oportunidad en la NFL a Dez Bryant. Acto seguido el jugador aseguraba que fue un error llegar a Baltimore ya que no era un esquema donde él pudiera lucir.

El jugador ponía lo siguiente en redes sociales:

“Me di cuenta que Baltimore no era un lugar para mí. No hay malos sentimientos. Es la forma en la que ellos hacen las cosas y tienes que respetarla”, escribió en sus redes sociales.

Por supuesto que la siguiente pregunta para el jugador era acerca de la relación con el jugador más valioso en la temporada 2019, Lamar Jackson, a lo que a través del mismo lugar donde le cuestionaron (redes sociales), el jugador replicó:

“Nuestra química fue buena dentro y fuera del campo. Pero fueron los muchachos antes que yo quienes entendieron los conceptos ofensivos mejor que yo. No puedes poner eso en peligro”.

Pero que no se entienda mal, la NFL es un negocio, en donde cada organización busca tener los elementos adecuados para ponerlos en situaciones favorables donde sean capaces de conseguir victorias en temporada regular y que a la postre les otorgue la tan ansiada clasificación a postemporada. Lo que es un hecho es que Baltimore tiene como principal objetivo en el próximo Draft y agencia libre brindarle las herramientas en la posición de receptores abierto a Lamar Jackson para regresar a ser contendientes.

Así que la próxima temporada es una incógnita si el representante del veterano jugador logrará que un equipo en la liga le brinde una oportunidad de ir a entrenar y demostrar que todavía tiene “gas en el tanque”. ¿La razón? Después de 2 temporadas fuera de la liga, el receptor de 32 años tuvo pocas oportunidades en el equipo titular para lucir.