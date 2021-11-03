Figuras de la NFL al quirófano y la previa de la Semana 9

La NFL amaneció con un devastadora noticia. El receptor estelar de los Raiders de Las Vegas, Henry Ruggs, tuvo un grave accidente automovilístico después de manejar bajo la infuencia, lo que ocasionó la muerte de una persona.



El primer análisis del accidente está en este nuevo episodio de El Ritual Podcast, conducido por Pablo de Rubens, Lalo Ruiz, Pedro Domínguez y Gabo Martínez.

¿Están los Cowboys para el Super Bowl?

Los Vaqueros de Dallas volvieron a ganar, y ahora lo hicieron incluso sin su quarterback Dak Prescott, lesionado para la Semana 8.

Los Cowboys tenían un partido muy complicado en su visita a Minnesota y lograron ganarlo con el QB suplente, Cooper Rush.

Analizamos si Dallas tiene la capacidad como equipo de acceder al Super Bowl.

Von Miller llega a los Rams

En uno de los movimientos más sorpresivos de la temporada, los Broncos de Denver traspasaron a los Rams a su estelar pass rusher Von Miller.

Si de por sí el equipo de Los Angeles ya era muy fuerte en todas sus líneas, con Von Miller fortalece sus argumentos como equipo de Super Bowl, pues además de Miller están Aaron Donald y Jalen Ramsey en esa defensiva, para muchos los dos mejores jugadores de la liga en sus respectivas posiciones.

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Y si además a eso le sumamos que su ofensiva, de la mano de Matthew Stafford es sumamente poderosa, ya estamos hablando del rival a vencer.

El análisis más completo en este episodio de El Ritual Podcast.

Derrick Henry y Jameis Winston, al quirófano

Por otra parte, hablamos de dos lesiones muy trascendentales para sus equipos. Los Titans pierden probablemente por el resto de la temporada a su mejor arma a la ofensiva, Derrick Henry, y los Saints de Nueva Orleans a su QB titular, Jameis Winston.



Además, todo el análisis previo a la Semana 9 de la NFL y los mejores enfrentamientos, en este podcast.