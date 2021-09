Harrison Butker es amado por sus compañeros

Existe una dinámica de grupo siempre en el fútbol americano donde lo que se busca es fortalecer los lazos entre compañeros de equipo además de poder “reconocer” lo hecho por algún jugador. El día de hoy en la práctica de los Jefes de Kansas City, Harrison Butker logra conectar un gol de campo de 64 yardas.

Te podría interesar: Análisis AFC Oeste: Kansas City, Denver, Las Vegas y Los Angeles

Es cierto que no es en un partido oficial por lo que no pasará a la historia ni al libro de récords de la NFL, también es cierto que no se pueden igualar las condiciones de un partido y la presión de conseguirlo a esa distancia como en un entrenamiento pero lo más importante es que hoy ha demostrado que todavía tiene mucha potencia en esa pierna derecha, de que un hipotético escenario de ser necesario podrían intentarlo desde esa distancia además de que hay mas cohesión al interior de los Jefes de Kansas City.

La marca oficial sigue en Denver

El récord del gol de campo más largo en un partido de NFL es de Matt Pratter que lo consiguió en la semana 14 de la temporada regular en Denver (Sports Authority Field at Mile High) en el duelo entre los Broncos y los Titanes de Tennessee del lejano 2013.

Tras conseguirlo superó el récord de distancia de un gol de campo en donde existían 4 pateadores que habían mostrado la potencia de su pierna pero de una yarda menos de distancia, de 63 yardas para ser específico.

Tal vez te interese: NFL: Las noticias más relevantes del 8 de septiembre

Matt Pratter superó a Tom Dempsey (1970), Jason Elam (1998), Sebastian Janikowski (2011) y David Akers (2012).

Premio al esfuerzo

Ahora Harrison Butker en un entrenamiento ha puesto al descubierto la potencia de su pierna, le ha dado un día sin entrenamiento a sus compañeros y ha demostrado que de ser necesario, pueden confiar en él para que no duden en que esa distancia de 64 yardas, 58 metros y 52 centímetros los podría conseguir.