NFL: Las noticias más relevantes del 8 de septiembre

Saquon Barkley es duda para la semana 1

La gran pregunta de esta semana es si el corredor de los Gigantes de Nueva York, Saquon Barkley, estará listo para jugar contra los Denver Broncos el domingo.

Barkley fue catalogado por los Gigantes de Nueva York como “limitado en la práctica”, por lo que la respuesta tendrá que posponerse al menos otro día.

El talentoso velocista de los Giants se encuentra en las etapas finales de recuperación de un ligamento cruzado anterior desgarrado que sufrió en la semana 2 la temporada pasada. Se le ha dado una carga de trabajo incrementalmente mayor a lo largo de la pretemporada y respondió lo suficientemente bien como para que la acción de la Semana 1 permanezca a su alcance. Sin embargo, su participación en la práctica del jueves podría ser la que defina la decisión final.



Cam Newton no piensa en el retiro

Cam Newton ya no es un mariscal de campo de los New England Patriots, pero el ex Jugador Más Valioso de la NFL no tiene planes de retirarse.





En sus primeras declaraciones públicas desde que los Pats lo cortaron, Newton compartió un breve video en su cuenta de Instagram que muestra una vista previa de un próximo video en el que planea contar una historia más detallada.

“En el ‘Funky Friday’ de esta semana, tengo muchas cosas que necesito sacar de mi pecho”, dijo Newton. “Este no es un discurso de jubilación, y todavía tengo mucho fútbol en mí".

Los Patriots cortaron a Newton la semana pasada. A la par, le dieron el puesto de mariscal de campo titular al novato Mac Jones.

Carson Wentz se alista para el inicio de temporada

A pesar de lo mal que se veían las cosas para los Indianapolis Colts al comienzo del campamento de entrenamiento, han mejorado drásticamente para el arranque de campaña.

El mariscal de campo Carson Wentz, que parecía perderse una gran parte de la temporada debido a una cirugía en el pie, participó plenamente en la práctica de este miércoles. Está en camino de jugar en el primer partido de la temporada del domingo contra los Seattle Seahawks, según los últimos reportes.

Wentz fue adquirido de los Philadelphia Eagles a cambio de una selección de tercera ronda de 2021 y una segunda ronda condicional de 2022 en febrero. Los Colts lo necesitaban después de que Philip Rivers se retirara, y le dieron la oportunidad.