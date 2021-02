Horario y dónde ver en vivo el show de medio tiempo con The Weeknd

El Super Bowl LV entre los Kansas City Chiefs y los Tampa Bay Buccaneers será espectacular por sí mismo por los grandes jugadores que tienen ambos jugadores como Patrick Mahomes y Tom Brady, sin embargo, uno de los momentos más esperados será el show de medio tiempo que será estelarizado por The Weeknd.

El artista canadiense pondrá a bailar a todos los espectadores que estén presentes en el Raymond James Stadium y por su puesto a los que estén disfrutando la mejor transmisión a través de TV Azteca Deportes, Azteca 7 y aztecadeportes.com.

Horario y dónde ver show de medio tiempo con The Weeknd

La transmisión del Super Bowl LV comenzará a las 17:00 horas del centro de México, sin embargo, el show de medio tiempo con el artista canadiense The Weeknd comenzará aproximadamente a las 7:00 pm.

The Weeknd, el artista canadiense que será este año la estrella del medio tiempo de la Super Bowl, la final de la liga de fútbol americano, puede tener a la española Rosalía como invitada según diversos medios, pero a falta de unas horas para el evento no hay confirmación oficial.

Por ahora la Liga Nacional de Fútbol (NFL) solo ha anunciado a The Weeknd, Jazmine Sullivan y Eric Church, que cantarán el himno nacional estadounidense a dúo, y Gabriela Sarmiento Wilson, más conocida como H.E.R., que interpretará “America the Beautiful”, como artistas del Super Bowl LV que tendrá lugar en Tampa (oeste de Florida) el 7 de febrero.