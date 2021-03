La importancia de la costa oeste en la música y la NFL

Ofensiva de la costa oeste, cientos de veces he escuchado ese término para referirse a un estilo de juego en específico (aunque en realidad era un cambio en el dogma o paradigma de cómo debía jugarse este deporte a la ofensiva para lograr ganar) dentro de la NFL, pero hasta que estaba platicando con un amigo me di cuenta que a pesar de ser algo relativamente “sencillo” pocas veces se ha explicado debido a que hoy en día estamos acostumbrados a verlo y darlo por sentado.

En esa misma platica salía a relucir su conocimiento y bagaje musical donde a través de ciertos artistas podía definir su estilo musical. Me pareció una idea fantástica y por eso intentaré compartirles de forma muy concisa a donde nos llevó esa charla. No tengo la certeza de que haya conseguido que la explicación se le quedara pero sin duda fue un viaje lúdico del que quiero hacerlos participes.

Pensar en latitudes y longitudes normalmente es para poder definir un espacio geográfico y partir de ese punto una ofensiva o estilo de juego tenía que ver con la familiaridad de un equipo en conseguir adaptarse a una forma de juego.

¿Cuál era el dogma? ¿Qué idea pasó de ser una teoría al grado de convertirse en una ley en un sistema ofensivo? Versión corta, ¿cuál era la forma en la que un equipo debía jugar o qué debía tener para salir avante? Debías contar con una buena defensiva y correr el balón en mayor parte de las jugadas ofensivas. Durante mucho tiempo dio resultados favorables por lo que muchos equipos dentro de la liga optaron por seguir ese plan de juego

En la década de los 80´s funcionó hasta que empezó paulatinamente a aplicarse una nueva forma de jugar, donde la carrera no se elimina pero pasa a un papel más balanceado o siendo un poco más aventureros a ser un apoyo para abrir espacios en las defensas. Aquí entran entrenadores históricos de este deporte, uno de ellos Bill Parcels (que era reacio a aceptar esta forma de juego), y los dos grandes promotores de esta ofensiva Don Coryell (Air Coryell)y Bill Walsh.

En la parte lúdica él me explicaba la influencia que tenía en la vida Los Beach Boys, The Mamas & the Papas, The Doors, y la influencia que tuvo en la industria musical el estado de California, Utah, Arizona y San Francisco. Debo confesar que terminé utilizando Google porque no sé a ciencia cierta la ubicación geográfica de muchos de los estados de nuestro vecino del norte. La plática nos llevaba a un recorrido por el rock, punk, el rock punk, la fusión con el folk, blues, reggae, jazz, psicodelia, hasta los grandes éxitos que hoy se han convertido en himnos que enmarcan la mezcla y fusión de estilos para crear algo extraordinario.

Y así también pasó dentro de la NFL, un estilo de juego que utilizaban equipos de la costa oeste y que a la postre marcó una evolución y aceptación dentro del deporte.

Don Coryell, el entrenador en jefe de los Chargers de San Diego y la mancuerna tras la reconstrucción de los 49ers con Bill Walsh junto a Joe Montana. Era un nuevo método y filosofía de juego donde rompen con la idea que se debía correr o establecer el juego terrestre como prioridad para después poder lanzar. Para conseguir que su estilo fuera eficiente era indispensable tener una línea ofensiva dominante además de que las defensas de estos equipos fueron parte angular para el éxito de esta nueva corriente.

Hoy lo vemos como algo normal pero esta es la versión muy resumida de esta nueva forma de ataque, Don Coryell impuso nuevas formas de llamar las jugadas conocido como tres dígitos para describir las rutas y la ofensiva de la costa oeste fue relacionado mayormente a Walsh gracias a rutas cortas de los receptores, el quarterback daba tres pasos para atrás en lugar de los siete de antes, eso ayudaba a que sacara más rápido el ovoide e hiciera impredecible el ataque.

Por eso les decía que hoy lo vemos como algo normal, como lo que debe ocurrir en un partido pero así es como podríamos definir a esta “nueva” corriente ofensiva en las 80´s y no debemos olvidar que tanto la música como el deporte están en una continua evolución, sin desechar las raíces o esencia de una corriente o estilo de juego pero mutando para adaptarse a las necesidades actuales.