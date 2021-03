La mejor unidad defensiva de la NFL que nadie habla

Uno de los grandes, e inesperados, protagonistas en la agencia libre de la NFL fueron los Giants que sin hacer mucho ruido han formado un plantel que ilusiona a sus aficionados.

Cada año en la agencia libre nos gusta jugar a los ganadores y perdedores porque es divertido en cierto punto. Una forma de entretenerse a falta de partidos, y que no le hace daño a nadie. Pero, analizando cuidadosamente, el ejercicio puede ayudar a prever equipos que podrían sufrir una caída respecto a su año anterior, o los que podrían tener una mejora sustancial. Este año, en ese segundo grupo entran los Giants.

Para ser claros, no hablo de los Giants como equipo en general, porque aunque es llamativa e ilusionante la firma de Kenny Golladay no estoy convencido aún que haya sido una buena decisión. Y tampoco compro la idea de que Leonard Williams cobre como uno de los mejores cinco defensivos de la liga cuando no ha jugado como uno de los mejores 10 defensivos en todas sus temporadas como profesional. Pero, me ha gustado, y muchisimo lo que ha hecho el equipo de Nueva York en la parte trasera de su defensiva, con la secundaria, con sus defensive backs.



Empecemos por los que ya estaban en casa, James Bradberry. Sin hacer mucho ruido y sin tener todos los reflectores que merecía, el cornerback de Giants tuvo un 2020 sensacional en el que hizo gala de su alta capacidad para hacer coberturas personales, jugando de una forma sumamente física, inteligente y siendo capaz de anular al mejor receptor del equipo contrario una y otra vez.

El tipo de jugador que te cambia una defensiva porque él solo puede contener al mejor jugador del otro equipo permitiendo que los demás se enfoquen en el resto de rivales.

Los Giants se arman en el sector defensivo

También estaba ya en la casa Jabrill Peppers, una debilidad personal, que poco a poco ha ido encontrando, o le han encontrado más bien, su posición en el campo de juego a nivel NFL. En su etapa colegial, Peppers era el típico atleta que podía jugar en múltiples posiciones, la sorpresa y diferencia es que él las podía jugar a gran nivel.

Todo instinto, lleno de energía, electricidad, alto rango de cobertura, rápido, buena técnica, valiente para el contacto y con una facilidad pasmosa para encontrar el balón. Jugó de safety libre, safety fuerte, linebacker, nickelback, corner, e incluso como corredor en la ofensiva.

Llegó a la NFL de la mano de Cleveland pero como era un multiusos no encontraron su rol específico en el cual jugaría mejor, se fue a Giants y poco a poco se ha ido asentando rotándose entre safety fuerte y linebacker, lo que hoy se conoce como nickelbacker. Gran jugador con mejor potencial.

Luego está Logan Ryan llegado el año pasado, e igualmente con gran versatilidad. Hizo su nombre jugando como corner con los Patriots, pero en Titans también mostró gran habilidad y capacidad para jugar como safety y moverse como nickelback, el año pasado dio experiencia y fluidez a una secundaria que fue mejorando con el paso de los juegos. En el Draft del 2020 llegó Xavier McKinney, safety profundo más fino que violento que fue expuesto en algunas ocasiones durante su temporada de novato pero que cerró de forma decente y, al ser el más joven del grupo, la expectativa es que pueda mejorar con todo el talento a su alrededor.

Finalmente llegamos a Adoree Jackson, la cereza del pastel. El corner recién llegado a la Gran Manzana a cambio de 3 años y 39 millones de dólares. Jackson es el tipo de corner que es considerado un éxito pero sus lesiones provocaron que los Giants se desesperaron y decidieron no seguir con él, pero sus calificaciones de cobertura en los últimos años son fantásticas (75.2, 69.0 y 82.5) ese tipo de calificaciones automáticamente te hablan de un corner top 15, como mínimo, hablando de cobertura. Ahora protegido por un plantel más talentoso solo debería mejorar su rendimiento.

En total, 5 jugadores, dos de ellos sumamente versátiles, uno de los mejores en su posición en el juego y otro muy joven con mucho espacio para desarrollarse, por todas estas razones Giants, al menos en papel, debe considerarse una de las cinco mejores secundarias en toda la NFL y una que podría darle varios dolores de cabeza a sus rivales en 2021.