Las cinco mejores parejas de receptores en la NFL

Julio Jones y Calvin Ridley formaron, posiblemente, la mejor pareja de receptores en la NFL las últimas dos temporadas, y si no era la mejor, definitivamente estaba entre las 3 o 5 mejores. Julio se fue, Calvin se quedó en Atlanta y aunque el potencial que promete junto a Kyle Pitts es demasiado alto, en la primera temporada no se puede dar como una certeza. Todo lo contrario al caso de Julio, que a pesar de cambiar de equipo, con su nuevo socio parece continuar en la cima de las mejores duplas de receptores de la liga de cara a la temporada 2021.

Sin ningún orden específico, estas son las cinco mejores parejas en esta posición en la NFL actualmente, tras lo visto en 2020 y de cara a la temporada que inicia en septiembre.

Minnesota Vikings | Adam Thielen y Justin Jefferson

Cuando rompes récords del mismísimo Randy Moss, sabes que no estás hablando de un tipo cualquiera. En su primera temporada en la liga, Justin Jefferson rompió marcas de recepciones y yardas para un novato gracias a una inusual y devastadora química que formó con Kirk Cousins desde que puso un pie en un campo NFL. Si bien es cierto que Adam Thielen perdió cantidad de yardas para que Jefferson tuviera las suyas, el veterano receptor sumó 14 recepciones de touchdown y casi 1000 yardas. El segundo año juntos promete ser demoledor.

Seattle Seahawks - DK Metcalf y Tyler Lockett

Pocas parejas de receptores en la NFL ofrecen la versatilidad que tienen Metcalf y Lockett. El primero se ha consolidado como una de las amenazas profundas más peligrosas e indefendibles en la NFL e igual de dañino produciendo yardas tras la recepción. Por su parte, Lockett es quizá el hombre que más entiende a Russell Wilson que no sea de su familia, y sin contar con la presencia física de DK, Lockett es igual de peligroso en trayectorias medias y largas así como en situaciones específicas como terceras oportunidades o pases en zona roja.



Tampa Bay Buccaneers - Mike Evans y Chris Godwin

Evans es el único jugador en la historia de la NFL en tener más de 1000 yardas en cada una de sus primeras 7 temporadas en la liga. La llegada de Tom Brady amenazaba con disminuir su producción ya que TB12 no era el más propenso a lanzar en rutas profundas, sin embargo no fue el caso, la versión de Brady que llegó a Florida fue una sin miedo a buscar a Evans pero también mantuvo su clásico estilo de pases cortos-medios/rápidos que provocaron que Godwin continuara con su gran producción. El año pasada Rob Gronkowski y Antonio Brown acapararon varios de los pases de Brady en zona roja, algo que no parece vaya a continuar en 2021.

Tennessee Titans - AJ Brown y Julio Jones

Aquí es donde entra en juego la nueva pareja que la NFL debería temer. Ninguna de las aquí mencionadas o cualquier otra que se les pueda ocurrir, juega con tal dominio físico como el tándem que forman AJ Brown y Julio Jones. El primero se ha vuelto un monstruo devorador de yardas tras la recepción y aprovechándose de los pases derivados de engaños de carrera. Julio, por su parte, brilló como nunca en el “esquema Shanahan” que le abría espacios en zonas medias-profundas. Un estilo de juego parecido es el que corrieron los Titans en las últimas dos temporadas, así que ambos podrían darse un festín de yardas y anotaciones.

Dallas Cowboys – CeeDee Lamb y Amari Cooper

Discretamente y sin contar con todos los reflectores del mundo (a pesar de jugar en Cowboys), Amari Cooper es uno de los receptores más productivos y constantes de la NFL en los últimos años, y aunque pareciera que lleva 10 años jugando, apenas tiene 26 años de edad y básicamente será la primera temporada en la que él y Dak estarán completamente sanos y con el reparto ofensivo de primera a su alrededor. A esto sumamos a un Lamb que se impuso de inmediato a Michael Gallup en la carrera por ser el segundo receptor del equipo y la combinación promete demasiado. Si el esquema no es predecible/retrógrada y las lesiones respetan, estos tres podrían ser una de las mayores amenazas de la NFL en 2021.