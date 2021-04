Leyenda de los Patriotas de Nueva Inglaterra anuncia su retiro

620 recepciones para 6,822 yardas y 36 touchdowns marcan los 12 años de carrera que Julian Edelman, uno de los emblemas de la NFL, pasó con los Patriotas de Nueva Inglaterra. El receptor abierto ha colgado los botines este lunes luego de que la franquicia de Foxborough diera por terminado el contrato con el jugador.

Desde hace días, Edelman analizaba una decisión que poco a poco comenzó a ser inminente. En el sistema, Edelman apareció con la etiqueta de “examen físico no aprobado”, lo que dio por definitiva la decisión del tres veces ganador del Super Bowl.

En sus redes sociales, el receptor publicó un video en donde aparece en medio del Gillette Stadium, sentado en una silla, y mirando a su alrededor, mientras se escuchan las narraciones de los momentos más memorables en la carrera del ofensivo, que está por cumplir 35 años.

“Nada en mi carrera ha llegado fácil, y no es sorpresa, esto tampoco será fácil. Siempre he dicho, ‘Me iré hasta que se caigan las ruedas’, y finalmente se han caído. Debido a mi lesión del año pasado, estoy haciendo mi anuncio oficial de retiro del fútbol americano. Fue una decisión difícil, pero la decisión correcta para mí y familia. Me siento honrado y tan orgulloso de retirarme como Patriot”, menciona en la publicación.

Bill Belichick, “privilegiado” por haber dirigido a Edelman

Por su parte, Bill Belichick, quien dirigió a Edelman a lo largo de sus 12 temporadas en el emparrillado, llenó de elogios al ahora exjugador y aseguró ha sido “un privilegio” ser su entrenador.

“Pocos jugadores pueden igualar los logros de Julian, punto, pero considerando su trayectoria profesional y longevidad, el grupo es todavía más selecto. Es histórico.”, consideró el entrenador en jefe.

“Esto es un tributo a su legendaria competitividad, fortaleza mental y física, y voluntad para brillar. Día a día, Julian siempre fue el mismo: lo dio todo. Y luego, en los partidos y momentos más importantes, con campeonatos en juego, alcanzó todavía mayores alturas y entregó algunas de sus mejores y más emocionantes actuaciones. Para todo lo que hizo Julian por nuestro equipo, lo que más aprecio es que era en esencia un jugador de la vieja escuela típico, Podía, y hacía de todo --atrapar, correr, lanzar, bloquear, devolver, cubrir y taclear-- siempre con una actitud que no le permitía fallar bajo ninguna circunstancia. Julian Edelman fue el competidor último, y fue un privilegio dirigirle”.

