El principal patrocinador de Deshaun Watson suspende su apoyo

En medio de múltiples acusaciones por conducta sexual inapropiada, la marca Nike ha suspendido su respaldo al quarterback de los Texanos de Houston, Deshaun Watson. “Estamos profundamente preocupados por las inquietantes acusaciones y hemos suspendido a Deshaun Watson”, manifestó la empresa de ropa deportiva a través de un comunicado.

El mariscal de campo ha sido señalado por 22 mujeres en demandas civiles de agresión sexual y conducta inapropiada durante sesiones de masaje realizadas en los últimos meses y años. Dos de esas mujeres hablaron públicamente por primera ocasión, ofreciendo detalles de sus experiencias con el deportista.

Por su parte, la NFL lanzó un comunicado: “Las acusaciones son profundamente inquietantes y nos tomamos estos problemas muy en serio. Inmediatamente después de la noticia de las primeras acusaciones el mes pasado, y como se informó, iniciamos una investigación en virtud de la Política de Conducta Personal de la NFL”.

Dos mujeres hablan por primera vez sobre sus experiencias con Deshaun Watson

Dos de las 22 mujeres que presentaron demandas contra el mariscal de campo de los Texans de Houston, Deshaun Watson, por presunta agresión sexual y conducta inapropiada, revelaron este martes su identidad en una conferencia de prensa.

Se trata de Ashley Solís, quien según el abogado Tony Buzbee, que la representa, fue la primera masajista en presentar una demanda contra Watson, y Lauren Baxley, quien le escribió una carta al jugador que fue leída por la abogada Cornelia Brandfield-Harvey.

“Entré en la terapia de masajes para curar a la gente. Para sanar sus mentes y cuerpos. Para traer paz a sus almas. Deshaun Watson me ha robado eso. Me lo quitó, manchó una profesión de la que me enorgullezco enormemente”, relató Solís.

“Sufro de ataques de pánico, ansiedad y depresión. Estoy en terapia como resultado de las acciones de Deshaun Watson. Espero que sepa cuánto dolor me ha infligido emocional y físicamente. Y espero que sepa cuánto dolor ha infligido a estas otras supervivientes”.