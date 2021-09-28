¿Los Cowboys de Dallas son de verdad? | El Ritual NFL Podcast

La NFL se pone cada semana más interesante mientras los equipos empiezan a carburar, aunque aún hay bastantes dudas sobre las franquicias que pueden resurgir, o las que podrían caer a pesar de llevar una marca positiva.



La realidad de los Dallas Cowboys

Uno de esos equipos es el de los Vaqueros de Dallas, que tras perder en la primera fecha ante los Tampa Bay Buccaneers, se ha repuesto y ha conseguido dos triunfos que lo colocan en la cima de su división. ¿Será que estamos en la antesala de una grata sorpresa para todos los aficionados del equipo de la Estrella Solitaria?

Los Chiefs caen por segunda semana al hilo

Perder ante unos Chargers auténticamente eléctricos supuso una derrota muy dolorosa para los Kansas City Chiefs, sobre todo después de haber perdido igualmente en la semana anterior ante los Baltimore Ravens.

Afortunadamente, el tema más importante para los Jefes está resuelto, y trata sobre la salud de Andy Reid, entrenador en jefe, y quien tuvo que salir del estadio en una ambulancia.

Pero hablando del tema deportivo, en El Ritual Podcast cuestionamos y analizamos si Patrick Mahomes está cometiendo errores innecesarios tras sufrir tres intercpeciones en los últimos dos juegos, y en qué debe mejorar el equipo candidato candidato al Super Bowl.

¿Son los Rams el equipo a vencer?

Los Rams de Los Ángeles necesitaban jugar ante un rival de la jerarquía de Tampa Bay para dar certeza de que van en serio para esta campaña. Matthew Stafford volvió a dar un partido digno de cualquiera de los mejores mariscales de campo de la liga, y para algunos analistas comienza a posicionarse como el gran candidato al MVP de esta temporada.

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Además, en este capítulo del Ritual Podcast te detallamos las lesiones más relevantes que dejó la Semana 3, los partidos más atractivos de la Semana 4, y la repercusión que tienen sobre sus equipos, y algunos consejos de Fantasy Football.

