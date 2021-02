Los equipos de NFL con más dinero para gastar en la agencia libre

Hace un año Tampa Bay era solo un acompañante. Aunque tenía un muy buen equipo, nadie lo consideraba un fuerte candidato para playoffs, menos aún para el Super Bowl. Después llegó la agencia libre que llevó a Tom Brady a los Buccaneers y después fueron llegando Rob Gronkowski, Leonard Fournette y Antonio Brown. Todos firmados en agencia libre. Todos hombres clave para la victoria del equipo en el Super Bowl LV. Así de importante es la agencia libre, así de importante es gastar dinero y, sobre todo, saberlo gastar.

Este 2021, la agencia libre será más compleja ya que el tope salarial que cada año iba en aumento, disminuyó para este año, aunque sigue siendo una cantidad bastante cuantiosa, pues con 180 millones de dólares uno asume que se pueden formar equipos competitivos. Ahora, las franquicias que más dinero disponible tengan, normalmente suelen ser las que se llevan a los grandes peces del mercado. Este año, estas son las cinco con más crédito para salir de shopping.

Los cinco equipos con más presupuesto en esta agencia libre son:

1. Jacksonville Jaguars

77 millones de dólares y múltiples selecciones de Draft (incluida la primera general) son elementos que ayudan a acelerar el proceso de reestructuración de cualquier equipo. El quarterback será, presumiblemente, del Draft (Trevor Lawrence), eso abre espacio para que el dinero de agencia libre se invierta en posiciones donde normalmente se requieren jugadores con experiencia.

2. Indianapolis Colts

69 millones de dólares a disposición de una franquicia que llegó a playoffs el año pasado y que está tremendamente bien armada no es algo regular. Normalmente los que tienen tanto dinero es porque no tienen un buen plantel y por tanto no tienen en quién gastarse el dinero. A los Colts, todos esos millones podrían ayudarle este año a conseguir al quarterback con el cual por fin podrían volver a ser serios aspirantes al Super Bowl.

3. New York Jets

67 millones de dólares tendrán los neoyorquinos que, una vez más, intentará darle al clavo y por fin salir de la mediocridad. Tristemente para ellos, el proceso podría tomar tiempo y por lo mismo los agentes libres que busquen competir podrían dejarlos en visto este año

4. New England Patriots

Qué tal. El rey vuelve por sus fueros y que mejor que con un presupuesto importante de 62 millones de dólares para satisfacer todas las necesidades que tienen anotadas en la lista del super. Bill Belichick tiene muy poco margen de error. Tom Brady ya ganó un Super Bowl sin él, ahora le toca demostrar a él que también puede ganar sin Tom y la agencia libre será el paso más importante rumbo a ese objetivo.

Getty Images







5. Washington

Aquí está el salto brusco. De los 62 millones de Nueva Inglaterra, bajamos hasta los 39 con Washington. A su favor tienen el hecho de que su defensa está más que armada, que tienen un par de buenos jugadores en la ofensiva y que así llegaron a playoffs.

En un juego en el que una yarda puede definir tantas cosas, unos millones de dólares pueden ser la diferencia entre salir del ostracismo o quedarse recluido en el limbo de la NFL.